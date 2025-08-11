Wanda Nara criticó a Mauro Icardi por haber sugerido que tomaba sustancias: “Es una falta de respeto”

La mediática disparó contra el padre de sus hijas en medio de su eterna pelea.

En la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi no hay tregua. Minutos antes de viajar a México con sus hijas, la mediática dio una entrevista con Puro Show (eltrece) en la que destrozó al futbolista por haber sugerido que ella consumió sustancias.

La conductora fue implacable contra el padre de sus hijas frente a los micrófonos. “Es una falta de respeto decir eso”, comentó.

Qué dijo Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Wanda Nara había publicado una historia de Instagram en la que criticaba al delantero por haber dicho ella había consumido.

“¿Cómo estás vos en lo personal del tema de salud? Se habló mucho estos últimos días tras lo que dijo Mauro Icardi que daba a entender que quizás te notó con unas sustancias en el cuerpo”, buscó saber un cronista.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen enfrentados. (Foto: Instagram / wanda_nara, mauroicardi)

“Me parece una falta de respeto total. Yo entiendo un montón de cosas. Entiendo que el dolor a veces se transforma en bronca, pero de ahí a decir eso de la madre de tus hijos, que es la que se está haciendo cargo de un montón de cosas, ¿no?“, lanzó Wanda.

La mediática insistió en que “jamás” consumió “ningún tipo de sustancia”. “Nunca. No ahora, ni cuando era adolescente, ni cuando fui soltera, ni cuando estuve casada, ni cuando estuve con él. Y creo que si hay alguien que me conoce es él, porque fue con el que más estuve”, reprochó.

Wanda Nara cruzó a Mauro Icardi. (Foto: Instagram/wanda_nara)

“Él habló de un estado cognitivo diferente, dudoso”, devolvió uno de los periodistas. “No, puede ser, qué sé yo, alegría. Cuando estoy con Elián (L-Gante), la verdad que nos la pasamos bolud… así que lo hizo con malas intenciones. Lo sentí como todo lo que dice en el expediente. Habla con mucha falta de respeto de una mamá que cría cinco hijos y que hoy soy el sostén económico también de mis hijos y de mi familia”, remarcó.

Con respecto a la nota que le dio Mauro Icardi a Marley, Wanda dijo que no le cayó para nada mal que haya hablado en el canal en el que trabaja. “Con Marley hice un montón de viajes y, nada, es parte de la vida”, relativizó.

Fuente: TN