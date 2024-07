Wanda Nara contó en quién se refugia tras separarse de Mauro Icardi: “Mi momento más difícil”

A través de una tierna foto en sus redes sociales, Wanda Nara le dedicó unas palabras a quien la contiene en medio de su separación.

Está semana fue muy complicada para Wanda Nara, que luego de muchos rumores, ayer por la tarde confirmó su separación de Mauro Icardi tras 10 años de matrimonio y dos hijas juntos.

“Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, expresó ella en un comunicado.

En medio de todo el escándalo, la conductora decidió irse de viaje a las playas de Ibiza y desde allí compartió una foto en sus redes sociales junto a quien la contiene en este difícil y duro proceso.

“Gracias por llegar en mi momento más difícil y quedarte para siempre. Te amo amiguita“, escribió la mediática en agradecimiento a su amiga Paula Barreiro.

Andrés Nara reveló si le cree a Wanda Nara y qué sabe de la separación con Mauro Icardi

Andrés Nara habló en el ciclo Intrusos, América Tv, tras el confuso escándalo policial que lo involucra junto a su esposa Alicia Barbasola y donde se habló de una fiesta sexual, robo y denuncia policial. Y también dio su opinión sobre la crisis y separación de su hija Wanda Nara con Mauro Icardi.

“Nosotros tenemos el teléfono hackeado. Es muy difícil aclarar ciertas situaciones, conocimos a una chica pero para hacer otro tipo de cosas, no a ese nivel (sexual)“, comenzó el empresario.

“Esta chica, que la conocimos para hacer un streaming, estábamos en casa con Alicia (Barbasola) y habíamos pedido sushi. Justo era la final de Gran Hermano y le dice vamos a ver la final y ahí me desaparece una suma de dólares de la mesa de luz”, continuó el padre de Wanda Nara y Zaira Nara.

“Había visto que estaban previamente ahí, teníamos el Flow en la habitación. Me desapareció una suma de dólares de la habitación”, remarcó Andrés.

“Se va con su auto sin saludar ni nada y la intercepto con mi camioneta. ¿Dónde está la plata?, le digo. Era tarde, los vecinos empezaron a filmar y está lleno de cámaras”, dijo sobre la reacción que tuvo con la mujer a la vista de todos.

“Hay cosas que no pueden revistar íntegramente, no la pueden desnudar. A la chica la revisaron y no encontraron nada. Estaba con mucha rabia y bronca. Se fue de mi casa sin saludar a nadie y faltaba mi plata”, reconoció Andrés Nara sobre el hurto que sufrió en su casa.

Y consultado por la crisis y separación de Wanda y Mauro Icardi, el empresario reconoció no saber mucho del tema: “Estoy en aguas con eso, no tengo ni idea porque con Mauro no tengo ningún tipo de relación de nada hace mucho tiempo ni me interesa tenerla”.

“Con Wanda fuimos y vinimos pero no entiendo lo que está pasando realmente”, agregó. Y dejó en claro que en este tipo de asuntos sí le cree: “No creo que Wanda haga movidas de prensa con este tipo de cosas como con la enfermedad. Siempre tengo dudas de todo, pero en estas dos cosas que te estoy diciendo, yo le creo”.

“Con ella prácticamente no tengo trato”, sentenció Andrés sobre la distante relación con su hija.

Fuente A24