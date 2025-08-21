Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada

La conductora sorprendió en vivo con la explosiva noticia: su exmarido espera un hijo con la actriz.

Wanda Nara sorprendió a Puro Show en vivo al afirmar que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi, a poco más de 8 meses de comenzar su historia de amor.

“Me comunicaron que la China Suárez está embarazada”. Wanda Nara y la declaración que dejó a todos boquiabiertos en #PuroShow. 😲#lovieneltrece pic.twitter.com/9SqpfWLFVY — eltrece (@eltreceoficial) August 21, 2025

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos”, le dijo al notero de eltrece.

“Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”, continuó Wanda, dejando a todos en shock.

“No es una bomba, me llamaron para comunicar”, agregó Nara sobre el presunto embarazo de China Suárez en nota con Puro Show, eltrece, desde Ezeiza.

Foto: Instagram.

Matías Vázquez: -¿Quién te dijo que está embarazada la China?

Wanda Nara: -No voy a hablar de cosas que me agotan. Me llamó y me dijo que está intentando buscar la felicidad.

Pampito: -Pero si la China está embarazada, el bebé sería hermanito de tus hijas.

Wanda: -No, a mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Tienen dos. Maxi se ocupa de esos encuentros, de esas situaciones. Yo no tengo nada que ver.

Pampito: -¿Se lo comunicaron a tus nenas, que la China va a ser mamá?

Wanda: -A mis hijas nadie les comunicó nada. No las llamó para el Día del Niño, ¿mirá si les va a comunicar eso?

Fuente: CiudadMagazine