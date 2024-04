Wanda Nara compartió el fogoso adelanto del videoclip que protagonizará con Mauro Icardi

La cantante dejó espiar algunas imágenes de lo que será el video oficial de su nuevo tema “Amor verdadero”, donde se la ve a puro mimo con su esposo.

Luego de las repercusiones que despertaron todos los temas que lanzó desde que debutó como cantante, Wanda Nara fue por más y compartió un adelanto de lo que será su nueva canción llamado “Amor verdadero”, que protagoniza junto a su esposo Mauro Icardi.

“25/04 Si te soy sincera, con vos, mi vida está entera”, escribió Wanda en su cuenta personal de Instagram, dejando en claro que en pocas horas, sus seguidores podrán disfrutar de esta nueva canción.

“Falta muy poco para morir de amor”, agregó en el posteo donde se ven varias imágenes de los papás de Francesca e Isabella, a puro mimo y muy románticos en lo que promete ser el próximo hit de la empresaria.

“Al final del video con Mauro Icardi tenemos una sorpresa, ¿se imaginan qué es?”, había adelantado la hermana de Zaira Nara, jugando al misterio sobre lo que se verá sobre el cierre de su nuevo video. Más tarde, compartió un adelanto del videoclip que saldrá a luz este jueves 25 de abril y que muestra al matrimonio compartiendo distintos románticos momentos en la cama, cocina y con los caballos en pleno campo.

L-Gante habló de su encuentro con Mauro Icardi y Wanda Nara

Luego de las repercusiones que había despertado una foto que compartió Ángel de Brito donde se ve a Wanda Nara y Mauro Icardi compartiendo el mismo lugar con L-Gante, el cantante rompió el silencio y habló de esa situación en una nota que dio a LAM.

“No me acuerdo mucho porque justo ese día me permití beber alcohol y estaba medio borracho. Cuando vi la foto, me pregunté ‘¿en qué momento fue esto?’”, comenzó diciendo el cantante, con humor.

Foto: Captura (América)

En cuanto a cómo fue ver a Icardi (después de que se rumoreara que mantuvo un affaire con Wanda cuando estaba en un impasse con su marido), el artista se sinceró: “Fue todo normal. Yo noté todo normal. Esa noche estábamos todos en pareja, así que re tranquilos. La pasamos re bien y eso me pone contento, re piola. Yo sé pilotear cualquier ocasión, olvidate”.