Wanda Nara celebró la compra de su nueva casa en Nordelta con una cena íntima entre amigos: sushi, juegos y risas

La empresaria organizó una velada en su nueva propiedad, valuada en 3,5 millones de dólares. La residencia, aún en obra, será su nuevo hogar junto a sus cinco hijos

Wanda Nara oficializó la inauguración de sunueva casa con una cena privada junto a su círculo más cercano. A través de una serie de publicaciones en Instagram, la empresaria mostró los primeros momentos vividos en la propiedad ubicada en el exclusivo Yacht Club Nordelta, donde organizó una velada en la que compartió comida japonesa, anécdotas y felicitaciones por la concreción de un proyecto que describió como “el sueño de su vida”.

En las historias publicadas, se observa una mesa cuidadosamente dispuesta para ocho comensales, con vajilla negra mate, copas de cristal tallado, servilletas de lino gris y una decoración central con flores blancas. El menú fue sushi y contó con bandejas de rolls, nigiris, langostinos con fideos kataifi y piezas decoradas con palta, salmón y salsas especiales. Como iluminación central, una vela sobre la mesa de mármol completó la atmósfera, que contrastaba con el fondo nocturno de las luces del exclusivo barrio reflejadas en las ventanas.

Entre los invitados estuvieron su hermana Zaira Nara, su mano derecha Kennys Palacios y otras de sus amigas, como Flor Mellino, Nat Córdoba, Lu Campillay, Paulita Barreiro y El Chaqueño (colorista de Hair Malambo), quienes fueron mencionados en sus historias y etiquetados en las fotos donde se los ve usando palillos y compartiendo risas. Wanda los recibió con una frase: “Amigas, mi sueño se hizo realidad. Hoy 21hs, las espero en casa”, que envió en un chat grupal junto a la imagen del render arquitectónico de su mansión.

La propiedad, valuada en 3,5 millones de dólares, será el hogar de Wanda y sus cinco hijos (Instagram)

La conversación fue replicada en otra de sus publicaciones, donde sus amigas le respondieron con mensajes emotivos: “Te felicito por lograrlo sola. Te amo”, escribió Nat Córdoba. “Hoy vibramos alto como siempre”, sumó Lu Campillay. “Vamos a llenar esta casa de más risas y festejos”, agregó Flor Mellino. Todas las respuestas coincidieron en destacar el esfuerzo de Wanda para alcanzar esta nueva etapa sin ayuda de nadie.

La celebración llegó horas después de que en el programa Intrusos (América TV), la panelista Paula Varela revelara que Wanda Nara había adquirido una propiedad valuada en aproximadamente 3,5 millones de dólares en el Yacht Club Nordelta, uno de los barrios más lujosos del partido de Tigre. La casa cuenta con más de cinco habitaciones, vestidor amplio, diseño moderno y acabados de alta gama. Aunque todavía está en obra, su compra ya fue concretada hace un mes, según confirmó la periodista.

Varela también aportó un dato llamativo: la mansión no estaba publicada en venta. Wanda la conoció gracias a la intermediación de Jesica Cirio, con quien tuvo fricciones públicas en el pasado, pero mantiene una buena relación en la actualidad. Esta colaboración fue clave para acceder a la propiedad, que no estaba en el mercado y que Wanda consideró como una “casa de ensueño”.

La velada incluyó un exclusivo menú de sushi y decoraciones elegantes en la casa ubicada en el Yacht Club Nordelta (Instagram)

“Estoy construyendo la casa de mis sueños, en otro lugar y es a estrenar”, había dicho Nara semanas atrás al referirse al proyecto en sus redes sociales. En esa ocasión detalló sus planes: un hogar con espacio para cada uno de sus cinco hijos, garage para sus autos, muelle propio para su barco y lugar para sus motos de agua, además de estanterías para su colección de carteras. “Donde pueda tener mis carteritas, cada uno de mis hijos su habitación y todo lo que sueño y nunca vi en ninguna”, escribió.

La empresaria argentina subrayó su independencia financiera al publicar un mensaje que se volvió viral: “Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos. Puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA”. El número de inmuebles forma parte del universo de bienes que construyó a lo largo de su carrera como representante de Mauro Icardi, modelo y rostro de marcas internacionales.

La propiedad en Nordelta se suma a su penthouse en Estambul, su departamento en Milán, sus cinco departamentos en el edificio Château Libertador —donde compartió residencia con Mauro Icardi— y a la casa en el barrio Santa Bárbara, que formó parte del acuerdo de cuota alimentaria con Maxi López. Esta última, con fuerte carga emocional, está en evaluación: Wanda analiza venderla o alquilarla, aunque hasta ahora no quiso desprenderse completamente de ese capítulo de su vida.

Por Sol de María-Infobae