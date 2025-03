Wanda Nara aceptó entregarle a las nenas a Mauro Icardi luego que estuvieron sin verlo por 60 días

La conductora finalmente se sometió a la decisión que tomó la Justicia con respecto a la tenencia compartida con el futbolista. Qué dijo en sus historias

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener un final. Si bien el divorcio se está tramitando en Italia, la custodia de las menores de edad es una pelea que está llevando adelante en el territorio argentino. El día jueves por la tarde la Justicia emitió su última resolución y dictaminó que la revinculación de las dos niñas con el padre tenía que ser inmediato. En este contexto, no se sabía que Nara iba a aceptar esta medida, pero finalmente aceptó.

Por medio de sus historias de Instagram, la conductora dio a conocer su postura frente a esto, especialmente luego de que la jueza aceptara que la China Suárez no esté presente durante los 15 días que las pequeñas estén con Icardi. En una historia con fondo negro y letras blancas, escribió: “Gracias a la justicia Argentina y a mis abogados, hoy tengo las garantías que pidieron mis hijas y yo, como madre, acompañé”.

“Fueron escuchadas y tengo la tranquilidad que nadie las sacará del país y podrán reconstruir un vínculo con su padre. Sin presencias nocivas, tal como ellas mismas pidieron. Voy siempre a trabajar en fortalecer el vínculo, como lo comuniqué en la Justicia”, cerró en el primer mensaje que posteó, en el que etiquetó a sus dos abogados.

Minutos más tarde subió una segunda storie: “No se dejen llevar por lo que las personas malintencionadas expresas. Es el mismo juez que dijo que jamás utilizaría a la fuerza pública para llevarse a mis hijas, algo que yo como madre tampoco hubiese permitido”. Este último posteo hace referencia a la posibilidad de que el delantero del Galatasaray se presentara en su domicilio con el acompañamiento de la policía para llevarse a las dos niñas.

Esta decisión de que la China no este durante la revinculación nace a partir de las conclusiones que presentó el Ministerio Público Tutelar, luego de las pericias psicológicas que se realizaron a los dos adultos y a las pequeñas. Este punto, que presentó Martín Candalaft en DDM, establecía: “Se recomienda el inmediato restablecimiento del vínculo paterno. Resultaría conveniente que sea prescindiendo de la presencia de la señora Suárez y resultaría conveniente que tengan encuentros previos en algún lugar reservado y neutral para recomponer el vínculo con sus hijas. Siendo conveniente que esto se dé en presencia de una trabajadora social“.

La resolución de la Justicia decía que “en el día de la fecha las puede ir a buscar al colegio y quedarse con él por 15 días. Se cumple, sin más trámites, la restitución a Mauro Icardi en el día de hoy y por un lapso de quince días seguidos”. Debido a que Icardi estaba en Italia en el momento en el que se conoció la noticia, este encuentro estaba pensado para el día viernes, luego de la salida del colegio de las nenas.

Teniendo en cuenta que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) se negó en varias ocasiones a entregarlas, a pesar de la elevada multa que se le aplicó, tomaron la decisión de aplicar una dura penalidad, que por el momento no llevará a cabo. “Si no cumple con esto no solo tiene que donar 80 millones de pesos al Hospital Garrahan, sino lo que dice la Justicia es ‘Yo ya le puse esta multa y no la cumpliste’, pero hay una pena peor, muchísimo peor, y es que si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma, además de pagar 80 millones de pesos, no podrá usar las redes sociales durante tres meses“, leyó y explicó Angie Balbiani al aire de Puro Show (El Trece).

