Wanda Nara a Susana Giménez: “Mauro me contó que se encontró con la China en París”

La esperadísima entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara salió al aire. El encuentro se promocionó como la “nota más esperada del año” y no era para menos: la mediática habló por primera vez con la televisión argentina sobre la crisis de pareja con Mauro Icardi, que tuvo a la China Suárez como la tercera en discordia.

Durante la entrevista, Nara reveló cómo se enteró de la infidelidad de su esposo. “Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo.”, le dijo a la diva. Y agregó: “Lo más importante era sentarme con él y que me lo cuente”.

Reflexionando sobre todo lo que pasó, la entrevistada llegó a la conclusión de que el padre de sus hijas Francesca e Isabella no le mintió sobre lo que sucedió en el hotel Le Royal Monceau. “Creo que fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podría haber pasado de todo, pero no pasó”, concluyó.

Hacia el final de la entrevista, Mauro Icardi aceptó la invitación de la conductora y se sentó en el diván junto a su esposa.

Wanda Nara le contó a Susana Giménez cómo encontró los chats que desataron la crisis con Mauro icardi

Al comienzo de la charla, Wanda Nara relató cómo encontró los chats que desencadenaron su fugaz separación. “Un día, estábamos en un campo, las nenas estaban andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Ella me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación y me acordé que habíamos hecho unas fotografías con el celular de Mauro”, arrancó explicando.

Luego, añadió: “Fui a buscarla en su celular y buscando y buscando, empecé a ver pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben… Al ser dos personas muy conocidas y no saber la verdad o que ninguno hable, es obvio que se empieza a generar muchas versiones. Es normal. Yo estoy en el ambiente desde los 4 años y tuve peleas con exparejas y también le paso a mi hermana, Zaira”.

Uno de los explosivos chats entre Icardi y Suárez. (Foto: Twitter @AngeldebritoOk)

Pese a las versiones que circularon de múltiples infidelidades del futbolista, la empresaria destacó que el escándalo con la China Suárez fue el primer affaire que tuvo su esposo. “Jamás en nuestra relación habíamos tenido este tipo de problemas. Siempre busqué, revisé y no encontraba nada. Nos mostramos todo, teníamos esa confianza”, reconoció.

Wanda Nara aseguró que le pidió perdón a la China Suárez por decirle ‘zorra’

Lejos de reavivar una confrontación, Wanda Nara explicó por qué se equivocó cuando apuntó públicamente contra la China Suárez a través de una publicación con la frase ‘otra familia que te cargaste por zorra’.

“No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, dijo para contextualizar en diálogo con Giménez.

Fue en ese momento de la nota en el que detalló cómo fue la conversación telefónica que tuvo con la actriz: “Cuando Mauro me contó todo, lo primero que hice fue llamarla porque teníamos una relación de conocernos, y pudimos hablar”.

El primer mensaje que publicó Wanda Nara cuando despertó rumores de crisis con Mauro Icardi. (Foto: Instagram).

Wanda aseguró que esa comunicación sirvió para poder disculparse: “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia de Instagram, que fue un poco dura porque usé una palabra que no fue muy elegante. Pero bueno, la dije en un momento de calentura”.

“No me cambia nada si pasó algo entre ellos”: la reflexión de Wanda Nara sobre el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez

Tras la novela del año, la mediática no duda y siente que ya recuperó la confianza en Mauro Icardi. “No me cambia si pasó algo entre ellos, un mensaje de texto a mí ya me molesta. Yo hoy confío en él, sino no podríamos estar juntos. Él me contó de cosas que yo no me hubiera enterado nunca”, apuntó.

En ese sentido, afirmó que su esposo está arrepentido de todo lo que pasó: “Me tomé un tiempo para pensar, hablamos un montón. Me dijo que piense en la familia y el amor que nos tenemos”. Y completó: “Seré una tonta, pero creo en el perdón y en la palabra”.

Mauro Icardi le reconoció a Wanda Nara que no perdonaría una infidelidad: “Me dijo que se divorciaría”

En un pasaje de la entrevista, Wanda Nara remarcó que nunca tuvo una pareja abierta con Mauro Icardi. Incluso, cuando estalló el escándalo, ella le planteó un escenario diferente al que desató la ruptura. Es decir, si ella era quien intercambiaba mensajes con otro hombre.

“Yo le pregunté si me perdonaría si encontraba chats como los que le encontré y me dijo que no, que se divorciaría”, reveló.

“Fue muy complicado”: el análisis de Wanda Nara sobre el descargo público que hizo la China Suárez

Wanda Nara analizó el comunicado que compartió la China Suárez cuando quedó en el centro de la escena. Más allá de que catalogó a esa carta abierta como “muy complicada”, eso no fue lo que más molestó de ese descargo donde la actriz apuntaba contra las mentiras de los “conquistadores seriales”.

El único reclamo para hacerle a la ex Casi Ángeles es que indicara que le creyó al futbolista cuando le dijo que estaba a punto de separarse. “Yo hago un reality en mis historias, habíamos estado de vacaciones y nunca nos habíamos sacado tantas fotos juntos como en ese momento”, cuestionó.