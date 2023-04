Wado de Pedro confirmó que el Frente de Todos tendrá PASO con dos listas

El ministro del Interior señaló que la decisión de Alberto Fernández de ir por la reelección fue lo que motivó que el resto del espacio oficialista decida presentar otro candidato. Además, cuestionó el oportunismo de la oposición a partir del asesinato del colectivero Daniel Barrientos y pidió “bajar un cambio” con la violencia política.

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, confirmó que el Frente de Todos irá a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con al menos dos listas, a partir de la decisión “unipersonal” del presidente Alberto Fernández de ir por la reelección.

“El Presidente definió una estrategia hace mucho tiempo. Muchos sectores del Frente le pidieron discutir parte de la estrategia. No hubo y no existió el ámbito para discutirla, con lo cual la situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del Presidente, que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica”, señaló De Pedro, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

“Lo que nos queda hoy es ir a una elección, que haya PASO. Sería muy bueno que el Presidente se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa, y que la gente pueda elegir cuál es el mejor candidato“, agregó.

“Cristina es la yegua no pueden domar”

De Pedro se pronunció también sobre el nivel de violencia política que se ejerce sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y las responsabilidades de sectores de la oposición con grupos de agitadores, como Revolución Federal.

“Cuando vimos por primera vez un arma gatillar en la cara de la vicepresidenta dijimos: ‘Acá hay que ordenar el Frente porque hay sectores en la Argentina que están dispuestos a cualquier cosa’. Cuando avanzó la investigación aparecieron los Caputo financiando, una básica de Cambiemos que se convirtió en una pseudo carpintería y el Poder Judicial cooptado”, advirtió.

“Mauricio Macri es el mismo que el de la causa por contrabando. La intromisión, la ambición, el fetiche de controlar el Poder Judicial tiene que ver con los actos ilegales que hacen. Llegan al gobierno y saquean la patria, los recursos. Todo eso es lo que ven que no van a poder hacer si Cristina sigue siendo la dirigente que opina, que hace, que habla. Es la yegua que no pueden domar. Entonces, o la quieren presa, o la quieren muerta“, agregó el ministro.

Además, reiteró su llamado a la reflexión a los dirigentes de la oposición. “Bajen un cambio, hay límites, no jueguen con fuego. Son 40 años de democracia”.

“Las PASO de Cambiemos parece la interna del gobierno de De la Rúa”

El ministro del Interior recordó que en tiempos en que gobernaba el país Fernando De la Rúa, los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich eran parte del oficialismo.

“Soy parte de la generación que participó del ‘que se vayan todos’, cuando gobernaba De la Rúa, Larreta, Bullrich… ¡Miren qué casualidad! Hoy las PASO de Cambiemos parece la interna de gobierno de De la Rúa. Eran dos funcionarios pertenecientes al grupo sushi”, indicó.

“Hay una utilización del miedo como una herramienta de manipulación social“

De Pedro se refirió también al aprovechamiento de la oposición y algunos medios de comunicación del asesinato del colectivero Daniel Barrientos para generar conmoción social.

“La utilización de eso me parece que no suma. Hay una utilización del miedo como disciplinador, como una herramienta de manipulación social. Creo que fue algo histórico. En Argentina ya se utilizó y ya tuvo sus consecuencias. Tuvimos a Patti, a Rico, a Ruckauf, a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y no resolvió nada”, señaló.

“La utilización de un problema tan estructural como es el delito organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero… Es muy poco serio hacer campaña con esto, y es uno de los temas que requiere de un acuerdo en serio”, concluyó.