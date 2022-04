Vuelve Casados con Hijos: qué pasará con Érica Rivas y con su personaje

Se confirmó la versión teatral del éxito televisivo protagonizado por Guillermo Francella y Florencia Peña. Sin embargo, María Elena Fuseneco no estará

Esta semana se confirmó que finalmente la versión teatral de Casados con hijos se concretará en 2023 en el porteño Gran Rex. Telefe publicó las fotos del reencuentro entre los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis, a los que se sumó un “inesperado vecino”, Michael Bublé. El marido de la ex Rebelde Way no solo fue testigo de esta reunión, sino que también fue el encargado de retratar el momento en el que los actores comenzaron a trabajar en lo que será la obra que debutará a comienzos del próximo año.

Sin embargo, al verse estas imágenes, volvió a flotar la misma pregunta en el aire: ¿Qué pasará con María Elena Fuseneco, la estridente y vehemente vecina de los Argento interpretada por Érica Rivas?

“Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, había planteado Érica. “¿Por qué tengo que explicar esto si es algo que es muy fácil de entender? Me echaron, me echaron por romper las pelotas, es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Si no, ¿por qué?”, había dicho en enero pasado la propia Rivas en entrevista con el ciclo Caja Negra.

“Me encantaría poder decirte: ‘No, ya está, listo’. Me encantaría, te juro. Y por ahí en algún momento lo haga, pero ahora me duele mucho. Y nada… Sí podemos decir que yo traté, que traté un montón”, fue cómo resumió sus sensaciones en la charla con el periodista Julio Leiva.

“Yo no me bajé, me bajaron”, le había dicho Rivas a Teleshow en una entrevista realizada en septiembre de 2021. “Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”, ahondó al respecto.

La noticia de la vuelta de Casados con hijos coincidió con la aparición de un fragmento de la serie en una escena del primer capítulo de la sexta temporada de Better Call Saul. En esta nueva entrega, Nacho Varga (Michael Mando) aparece en un pueblo por ahora desconocido de México y se dirige al mostrador de un hotel. Apenas lo ve, la recepcionista lo reconoce y le acerca las llaves de su habitación, que sería su escondite. Allí, en un pequeño televisor ubicado a un costado, la mujer que lo atiende está mirando la sitcom argentina protagonizada por Francella y Peña.

En el televisor se ve a Paola y a Coqui. “Si hay algo que nos caracteriza a los Argento es que nadie nos puede pasar por encima, porque somos personas muy inteligentes, así que claramente sos adoptada”, se escucha decir al mayor de los hermanos Argento (Darío Lopilato), a la vez que quien también es su hermana en la vida real, le responde: “Pero sos tarado”.