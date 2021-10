Vladímir Putin le otorgó la ciudadanía rusa a Natalia Oreiro y a su hijo

La actriz, que es sensación en ese país por sus novelas y canciones, había pedido en 2020 al presidente de la Federación que la nacionalice.

El presidente ruso, Vladimir Putin, le concedió la nacionalidad rusa a la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro y a su hijo, Merlín Atahualpa, según un decreto publicado en el portal oficial de información jurídica de ese país.

“Aceptar la ciudadanía de la Federación Rusa… Oreiro Iglesias Natalia Marisa, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, con un hijo Mollo Oreiro Merlin Atahualpa, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina”, dice el decreto en la web de información jurídica.

Un total de 30 personas, sin incluir a sus hijos menores de edad, figuran en la lista de personas a las que se les ha concedido la ciudadanía, indican medios rusos. Los que tenían menos de 18 años cuando se firmó el decreto recibirán la ciudadanía después de que sus padres hayan jurado el cargo.

Cuándo solicitó Natalia Oreiro la ciudadanía rusa

Natalia Oreiro había pedido la nacionalidad rusa en 2020. Según la actriz, no tiene planes de vivir en Rusia, pero busca la ciudadanía en agradecimiento al amor de los rusos.

El 15 de junio de 2020, la actriz reveló en una entrevista que había iniciado el trámite luego de una visita a la embajada rusa en Argentina. La idea empezó como una broma durante un programa, pero luego se formalizó.

La artista, que llegó por primera vez a Rusia en 2001 y desde entonces ha viajado a este país prácticamente cada año, y tiene un gran club de fans. Sus fans la llaman “nuestra Natasha” por la sinceridad de su trabajo y por ser una persona fácil de tratar. Sigue aprendiendo ruso y ha realizado versiones en ruso de sus éxitos. Para el 75º aniversario de la Victoria, cantó “We need one victory for all”, una famosa canción de guerra del renombrado poeta, escritor, compositor y cantante soviético Bulat Okudzhava.https://rudo.video/vod/bJKTXg

En diálogo con la agencia rusa TASS en ese momento, Natalia contó que el asunto surgió durante una visita que hizo a la embajada rusa en Argentina, donde reside. “Una vez fui a la embajada por varios asuntos. Viajo tanto y tengo tantos lazos con Rusia que me preguntaron si tal vez me gustaría formalizar esto. Dije que sería un honor para mí. Entonces, presenté una serie de papeles que me pidieron que entregara, y ahora esto está siendo considerado“, indicó Oreiro, que tiene numerosos aficionados en Rusia debido a sus populares novelas.

“Me sentí muy cerca de la gente, de su cultura e historia. La historia de Rusia es una historia poderosa, llena de valentía, coraje y resistencia. Siempre he admirado no sólo cómo (Rusia) superó el dolor de la guerra, sino también su arte. Soy fan de los escritores y poetas rusos”, subrayó Natalia.

La también diseñadora y empresaria reiteró que todo comenzó con un chiste en el “Urgant Late Night Show” de Channel One TV. “Fui invitada al programa de Ivan Urgant, y dijo que yo era la más rusa entre las extranjeras. Le respondí que no tenía dudas al respecto. Y le dije que Vladímir Putin podía concederme la ciudadanía. Lo dije como una broma, no como una petición, pero por supuesto que me gustaría mucho tener la ciudadanía rusa“, enfatizó.

Oreiro dijo que los guardias fronterizos rusos a menudo le regalaban pasaportes de recuerdo. “En este momento, tengo un montón de pasaportes rusos que he recibido de mis fans como regalo, unos 15. Pero ninguno de ellos es real”, dijo la actriz.

Qué otros famosos obtuvieron la ciudadanía rusa

Entre las celebridades extranjeras que ya recibieron el pasaporte ruso después de solicitarlo formalmente se encuentran el actor francés Gerard Depardieu y su colega estadounidense Steven Seagal. La mítica actriz italiana, Ornella Muti, confesó el año pasado que también estudia esa posibilidad, puesto que cuenta con el permiso de residencia en el país, y ya ha empezado a aprender ruso.