Vivió en la clandestinidad, fue torturado y a 50 años del Golpe en Chile contó su historia

El médico psiquiatra Hector Eyzaguirre Valderrama, testigo del bombardeo al Palacio de la Moneda que instauró la dictadura en Chile: tuvo trato directo con el ex presidente Salvador Allende por su militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y una historia atravesada por detenciones, torturas y clandestinidad.

Hector Eyzaguirre Valderrama (70), médico psiquiatra que trabajó durante 30 años en el Hospital Muñiz, fue testigo del bombardeo al Palacio de la Moneda que instauró la dictadura en Chile, tuvo trato directo con el ex presidente Salvador Allende por su militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, a 50 años del golpe, contó su historia atravesada por detenciones, torturas y clandestinidad.

“Me quedé en Argentina porque pensábamos que en un año lo íbamos a echar a (el dictador) Pinochet. Armamos la resistencia (en Argentina) que ayudaba a la chilena, pero la dictadura duró 17 años (NdR: de 1973 a 1990). Dediqué toda mi vida a estudiar y a realizar actividades políticas. Argentina fue un país muy generoso conmigo”, contó a Télam Eyzaguirre desde su consultorio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“Mataron al 90% de mis compañeros militantes y amigos del MIR que se enfrentaron valientemente, como nuestro secretario general Miguel Enríquez, ante una tropa de militares, ellos solos con una pistola. Teníamos el lema ‘Patria o Muerte'”, recordó.

Hijo de padre comerciante y madre ama de casa, Eyzaguirre, inspirado por su tío materno, comenzó a militar a sus 12 años en el Partido Socialista, y a sus 16 años en el MIR.

No obstante, de parte paterna, su familia estaba conformada por militares de “alto rango”, como Sergio Arellano Stark, primo de su padre y conocido como “uno de los asesinos más grandes” de “la Caravana de la muerte”, entre otros.

Asimismo, la familia de su ex esposa también “era gente con mucho dinero que había financiado a los militares para el Golpe”, añadió.

Su relación con Salvador Allende

Eyzaguirre tenía trato directo con Allende porque era miembro del Comité central del MIR, que tenía una estructura política, una político militar, y otra conformada por un grupo con actividades militares exclusivamente que integró el Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende (una guardia privada), explicó.

El día del golpe de Estado en Chile, 11 de septiembre de 1973, Eyzaguirre estaba en la ciudad de Santiago, la capital del país trasandino.

“Salí para buscar a mis compañeros y ví el humo en (el Palacio presidencial de) la Moneda y el bombardeo de los militares en la calle decretando el estado de sitio. Como no encontré a nadie me guardé, porque los militares tenían listados de las personas que tenían que detener y de las que tenían que liquidar. Yo estaba en esas listas”, relató al recordar que en ese momento sus compañeros estuvieron en ministerios y zonas altas, donde comenzaron a tirotearse con los militares.

“Resistieron y muchos compañeros murieron dentro de la Moneda”, añadió.

Entre sus compañeros, estuvo “Eladio”, miembro del GAP sobreviviente, quien peleó contra militares junto a Allende dentro de la oficina del Palacio de la Moneda -contó-, y que “aportó todos los datos para afirmar que ‘Allende no se suicidó, sino que lo mató el General Javier Palacios Ruhmann y, después de que estaba muerto, le disparó una ráfaga de ametralladora en la cabeza para decir que se había suicidado'”, destacó Eyzaguirre sobre la investigación que se encuentra en curso en Chile.

Foto: Florencia Downes

Detención y torturas

Luego del golpe, estuvo detenido en la isla Quiriquina, en el Estadio Regional Concepción, en el regimiento Chacabuco de infantería, de ahí lo mandaron al servicio de inteligencia de carabineros -relató- donde lo golpearon y torturaron por reconocer su militancia y no delatar a sus compañeros, describió.

En ese contexto, un médico que lo conocía, pidió que pararan porque ‘lo iban a matar’, recordó y describió que “los tipos – por los militares- entre tortura y tortura comían y tomaban vino al lado”, hechos que pudo denunciar en Argentina en la Comisión de Refugiados.

“El último tipo que me interrogó me liberó porque recibió la orden de que me soltaran – por su familia militar-“, contó.

En ese momento recibió arresto domiciliario vigilado, donde estuvo desde febrero a mayo de 1974 y esperó ver nacer a su hija y, con 20 años, se escapó hacia Buenos Aires.

“Me ayudaron a escapar amigos de la infancia que eran de ultraderecha que hacían operativos nocturnos”, añadió.

Cuando llegó a la frontera en tren, luego de haber viajado en el baúl de un auto y en un bus, mientras hacían papeles, la Policía y el Ejército Argentino le pidieron que baje.

“Nunca me voy a olvidar de la figura del sargento con bigote que venía con una pistola en la mano -describió-. Pensé que me iba a matar, pero le apuntó a los militares chilenos y les gritó: ‘Ustedes se van de acá porque están en territorio argentino y en el gobierno del General Perón no se detiene a ningún exiliado’. Los militares chilenos se fueron, y me dijo: ‘Pibe, ¿ves la vía? ¡Caminá! ¡Caminá!'”

“Estuve como dos horas caminando hasta que pude tomar el tren hacia Buenos Aires. Yo no estaba exiliado todavía, porque hubiera sido a través de la embajada del país y eso el MIR no lo permitía, venía medio clandestino escapandome”, explicó.

Su vida en Buenos Aires

Su radicación en la ciudad fue “fácil”. Aunque su idea era irse a Europa con una beca para él, su esposa y su hija, sus planes cambiaron cuando entró a la Facultad de Medicina de la UBA, donde se reencontró con el decano y el secretario académico que habían estado exiliados en Chile, quienes lo ayudaron a revalidar sus estudios.

“Empecé a estudiar hasta que vino el golpe de ’76 -en Argentina- y cerraron la universidad”. Como él no tenía antecedentes en la Argentina porque “todavía no estaba funcionando el Grupo Cóndor de intercambio de informaciones”, logró recibirse después del Mundial de Fútbol del ’78 y le entregaron el título en el ’83.

En paralelo en Buenos Aires ayudaba a otros compañeros suyos que también escaparon.

“Había compañeros que cruzaban la frontera caminando, armamos la organización Chile democrático, del cual era secretario general. Fue un sitio de reunión y acogida, de denuncias en organismos de derechos humanos, y de denuncia de lo que pasaba en Chile, con coordinación de exiliados de Paraguay, Uruguay y Chile”.

Además, ayudó a escapar por Uruguay a argentinos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.

A 50 años del Golpe

Eyzaguirre ve a Chile como “un país transformado y embrutecido por las políticas neoliberales“, donde “predomina la economía social de mercado” y destacó que “Allende fue un democrático de principio a fin y un militante ejemplar”.

“Los militares jamás hubieran podido dar un golpe si Allende decidía entregar armas al pueblo”, -agregó- porque “6.500 miembros de la Fuerza Armada estaban en contra del golpe (…) y, lo más probable, es que hubiéramos tenido éxito, si se dividían las Fuerzas Armadas”, concluyó.

Su declaración fue clave en el juicio oral por el doble homicidio del ex jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, asesinados en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. Y recibió reiteradas amenazas.

También participó de la Asociación internacional contra la tortura, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y de la fundación de Frente Grande, entre otras.

Las huellas psíquicas de la dictadura: la mirada de un psiquiatra que trabajó en salud pública

Los síndromes predominantes durante la dictadura eran depresiones, suicidio, trastorno de la afectividad, miedos y fobias, contó el médico psiquiatra Hector Eyzaguirre Valderrama (70), quien trabajó durante 30 años en el Hospital Muñiz, y llegó a la ciudad de Buenos Aires en 1974 escapando de forma clandestina de la dictadura chilena.



“En Argentina nosotros durante la época de la dictadura atendíamos a la gente que había sido detenida, a gente que habían torturado. Todos eran enviados por los organismos de derechos humanos por la Liga (Argentina por los Derechos Humanos), por las Abuelas y las Madres (de Plaza de Mayo), por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)”, recordó Eyzaguirre a Télam.



El médico terminó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1978, luego de haber completado hasta tercer año en su ciudad natal, Concepción, en Chile.



En la actualidad es médico psiquiatra y profesor del Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza” y tiene siete hijos/as.



“Nuestro grupo era de mucha demanda, tanto hospitalaria como en centros que se armaron para eso, financiados por nosotros mismos o por los organismos -agregó-. Teníamos toda una red de atención y de contención de salud mental”.



Durante la dictadura los síndromes predominantes eran depresiones, suicidio, trastorno de la afectividad, miedos, fobias, precisó.



A su vez, Eyzaguirre y su grupo trabajó también con ex combatientes de la Guerra de Malvinas.



“Cuando llegaron -de las Islas- los dejaron encerrados en unos trenes en la zona de carga y descarga de Retiro, y después los echaron como perros y no les reconocieron absolutamente nada. Hay más muertos suicidados de quienes estuvieron en Malvinas que los que mataron ahí los ingleses. Actualmente tengo varias personas que estuvieron en Malvinas y siguen teniendo padecimientos, situaciones traumáticas”, agregó.



Asimismo, el psiquiatra se refirió a su experiencia más reciente en pandemia: “La cosa fue muy dura en el Muñiz”, dijo y destacó que allí “hubo un sacrificio enorme por parte de los profesionales -de la salud- que no fueron reconocidos de ninguna manera por el Gobierno de la Ciudad”.



También, hizo hincapié en “las consecuencias del coronavirus”, sobre todo en “trastornos psiquiátricos y biológicos que tienen las personas que han tenido coronavirus”.



En ese sentido, señaló que hay personas que nunca más recuperaron el olfato, el gusto, personas con trastornos a nivel cardíaco, depresión, diabetes.



Y resaltó el trabajo en salud mental que la administración de Axel Kicillof está haciendo en la Provincia de Buenos Aires.



Por último, dijo que “Chile es un país enfermo” porque “la salud mental prácticamente no existe allá y, en todo el país, hay 17 psiquiatras infanto juveniles”.



En tanto, sobre Argentina, señaló que “se ha ido deteriorando mucho el tema de la salud mental, por la combinación del 8% de la población mundial que padece de trastorno de enfermedades psiquiátricas, al cual se le ha agregado la droga, un tema muy serio y grave, porque hay una relación entre la droga, la política, la policía y los jueces”, concluyó.

Foto: Florencia Downes

Por Ornella Rapallini-Télam