Viviana Canosa habló de su polémica salida de la radio y culpó a Luis Majul

“No se portó bien conmigo”, dijo la conductora sobre el director de El Observador 107.9 A su vez, reconoció que ya tuvo ofertas para volver a la televisión.

En las últimas horas, Viviana Canosa sorprendió con sus declaraciones al hablar por primera vez de su sorpresiva salida de El Observador Radio 107.9 y también explicó por qué tampoco sigue al frente de su programa en La Nación+.

En diálogo con El run run del espectáculo (Crónica TV, domingos 16 a 19), la conductora detalló los motivos de su partida de la radio de Luis Majul y responsabilizó directamente al periodista. “No se portó bien conmigo”, expresó Viviana en el ciclo que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

En la entrevista, Canosa contó detalles de cómo se fue originando su salida de los últimos dos medios de comunicación en los que trabajó. “El año pasado, con bastante tiempo, yo pedí pasar de la tarde a la mañana en la radio El Observador por cuestiones personales”, comenzó relatando.

“Durante cuatro meses a mi se me dijo que sí y yo di por hecho que pasaba a la mañana de la radio, en el horario que era de (Esteban) Trebucq. Incluso viajé en un avión privado a Punta del Este para hacer una presentación allá, que fuimos con Yanina Latorre. Es decir, yo era parte de la programación de la radio sin dudar”, continuó.

“¿Pero qué pasó? Una semana antes de empezar la temporada, una semana antes, me comunicaron que no, que no iba a poder ser, que no había chances. Majul me lo dijo cuando durante cuatro meses que sí, que estaba bien, y a una semana me bajó. Le dije ‘¿Lo de Punta del Este se hace, no?’ Porque ahí se iba a hacer enero, y me dijo que tampoco”, remarcó Viviana sobre la respuesta que le dio Majul, quien es director de El Observador.

“Yo soy una persona que siempre trabajé, soy una madre que vive sola y que cría sola a su hija, así que yo vivo de mi trabajo y esto me genero un perjuicio. Yo estaba de vacaciones con mi hija y me tiran esa bomba. Yo mantengo mi casa, vivo de mi laburo. Que dejen a una mujer con una hija sin laburo en los dos lugares no es una casualidad. Aparte, yo les aclaré que había recibido una oferta muy interesante de una AM muy importante y como me dijeron que no, no la acepté. Por mi lealtad me quedé”, lamentó la periodista. Viviana Canosa habló de su salida de La Nación+ y El Observador Radio.

“Yo lo dije al aire, que si ganaba cierto candidato, yo por ahí me quedaba sin trabajo y así fue. Pero claro, yo pensé que si ganaba Massa me quedaba sin trabajo, y resulta que a mucha gente le molesta la libertad de expresión”, lanzó, lapidaria contra el Presidente, Javier Milei.

Las propuestas laborales que tuvo Viviana Canosa tras su salida de El Observador y La Nación+

“En estas últimas semanas me llamaron de muchos lugares, me reuní con la gente de TN el viernes, me llamaron de C5N, de América de nuevo. Me llamó (Guillermo) Marín para hacer teatro stand up. Hay cosas que están buenas, pero yo me fui un poquito shockeada pensando que este año iba a ser un año, no normal, pero pensé que iba a hacer radio y no tele”, dijo Viviana Canosa en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).

Según contó, su plan era tener un año tranquilo para disfrutar de compartir más tiempo con su hija: “Estaba llegando a la una de la mañana, me dormía a las 3 porque seguía laburando, y a las 6 y media levantaba para llevar al cole a Martina. Y así era todos los días, mi vida era la verdad muy exitosa, pero muy agotadora”. Viviana Canosa tiene intenciones de regresar a la tele en 2024.

Por último, Lío Pecoraro quiso saber si Canosa tuvo ofertas para sumarse a algún canal de streaming. A lo que la conductora negó esa posibilidad, al menos por ahora: “La verdad es que es un momento en el que sé todo lo que no quiero hacer, pero no tengo tan claro lo que quiero hacer. Muchas veces me pasó que sabía lo que quería hacer y no podía, no se me daba… Ahora es al revés”.