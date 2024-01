Viviana Canosa criticó al canal LN+: “Voy a priorizar la libertad de decir lo que siento”

La conductora de televisión confirmó que no seguirá a cargo de su programa, y volvió a remarcar que tiene otros proyectos durante el 2024.

Viviana Canosa habló sobre su futuro laboral en LN+ y confirmó su desvinculación del canal después de varios meses de especulaciones. La conductora estaba a cargo de +Viviana a partir de las 23:00 hs, y había pedido el cambio de horario a las 21:00 para pasar más tiempo con su familia, aunque no se pudo concretar.

A través de su cuenta de Instagram, anunció que no seguirá a cargo de su programa +Viviana. “Hoy me reuní con mi amigo Juan Cruz y de común acuerdo hemos decidido no continuar en LN+”, reveló Canosa.

“Agradezco el excelente año que tuvimos, +Viviana fue un éxito gracias a todos ustedes”, sostuvo. Si bien aclaró que su salida fue de común acuerdo, afirmó: “Saben que siempre voy a priorizar la libertad de decir lo que siento, nunca les voy a mentir”.

Respecto a sus proyectos laborales en el 2024, remarcó: “Se vienen cosas muy buenas, estoy muy feliz. Si Dios quiere nos veremos muy pronto”. Y concluyó: “Los quiero mucho y los extraño un montón. Gracias!”.

¿Por qué Viviana Canosa dejó El Observador?

Viviana Canosa anunció que no hará más su programa de radio en El Observador 107.9 y explicó los motivos. La conductora estaba al frente de Viviana 107.9, de 18 a 20 hs.

El jueves 21 de diciembre durante el pase con Yanina Latorre, la conductora anunció: “Es nuestro último pase y mi último programa. No me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen”.

“Esto no es dramático ni nada, yo soy de las personas que piensan que las cosas pasan por y para algo. Y vengo varios años de hacer tele a la noche… y este año nuestro pase, que desgastamos una energía tremenda, de acá me iba corriendo al pase de Jonatan Viale, después al de Alfredo Leuco, hago mis programas y los produzco, hago todo… y ayer me dijeron acá que no se podía hacer el cambio de horario que quería”, detalló Viviana.

“Estoy super agradecida a todo, pero de verdad las cosas pasan por y para algo. Me sorprendí y a la vez tomé la decisión que necesito, que es parar”, explicó.

A su vez, la comunicadora adelantó que este jueves también es su último programa del año en LN+: “Siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, no estoy en la luna de miel (con el actual Gobierno) y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco”.

Cabe mencionar que también había cerrado para hacer radio en enero desde Uruguay para El Observador, pero finalmente tampoco encarará ese desafío.

Yanina Latorre, por su parte, se mostró triste por la partida de Viviana Canosa: “Yo nunca hubiera imaginado el pase, pero se dio. Hubo tardes maravillosas… me da un poco de angustia porque la gente es irremplazable”.