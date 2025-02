Visibilizar los muertos del centro, silenciar los del norte

En la mirada acomodaticia de la seguridad que fomenta el abordaje por color político, la manipulación de muertos es obscena. Porque hay muertos que merecen ser visibilizados y otros que no. Todo depende del territorio en el que hayan sido asesinados.



INFORME Y ANÁLISIS NACIONAL

En la mirada acomodaticia de la seguridad que fomenta el abordaje por color político, la manipulación de muertos es obscena. Porque hay muertos que merecen ser visibilizados y otros que no. Todo depende del territorio en el que hayan sido asesinados.



Bestialidad selectiva en la dicotomía -cada vez más perversa- amigo/enemigo.



La violencia escala desde arriba y Argentina maneja una escalada más allá de su concentración (85%) en los principales enclaves narcocriminales. Conurbano Bonaerense, Rosario, Córdoba Capital. No olvidar CABA, que además de bastiones narcocriminales (31 y 1-11-14) tiene el enclave abierto sur.

La violencia de arriba se propaga hacia abajo y las políticas reactivas son medidas por el crimen organizado. Medidas y celebradas. Son parte fundamental de su constatación. Porque querer emular a Bukele, Presidente de El Salvador, les sale mal. Primero porque Bukele no desprecia al estado ni la asistencia a los ciudadanos. Segundo porque la construcción criminal de dicho país fue homogénea, local y de abajo hacia arriba. En cambio, en Argentina, se gestó bajo fusión y no de forma homogénea, ya que dependiendo de los territorios se dio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero claro, para saber esto hay que tener territorio previo y no escritorio.

“El éxito es nuestro, el posible fracaso tuyo”, sostienen en los pasillos ministeriales.



Si el Plan Bandera funciona, el éxito es nacional. Si empieza a decaer, la responsabilidad es provincial. Especialmente del Gobernador Pullaro. Caracterizado por su prudencia, el Gobernador informó los resultados primarios del plan pero sin jactancia. En contraposición a la retórica de la Ministro Bullrich. Quien nunca asumirá que los prófugos que le dieron la bienvenida a María Eugenia Vidal en diciembre del año 2015 en la Provincia de Buenos Aires fueron capturados por la policía que conducía Pullaro, por aquel entonces Ministro de Seguridad de Santa Fe.



“La Provincia de Buenos Aires es un río de sangre”, repite el Presidente Milei.



Los muertos de la Provincia de Buenos Aires necesitan tener más visibilidad. No solo necesitan, deben tener más resonancia. Porque el objetivo político nacional es esa gran geografía que a la fecha no han sabido dividir en círculos y triángulos para dar tratamiento a la inseguridad.



Resulta sintomático el repentino y compulsivo derramamiento de sangre en el enclave Conurbano Bonaerense.



Sucede, que la inseguridad ha sido y es un instrumento “extorsivo” causal en el mundo de la política. Y no una realidad para ser analizada y abordada de forma proactiva. Eso es para gente seria. La que sabe que si el trazado de la matriz fue por debajo, su embestida también debe ser subterránea. Por etapas y sensatos plazos.



Pero aquí también se apela al trazado de escenarios adversos o imaginarios sin contar con que los receptores de la mugre no comen vidrio.



“La inseguridad es innegable, tan innegable como oportuna”, afirma un ex integrante de la Bonaerense.

Los muertos son fundamentales para demonizar al Gobernador Kicillof. A quien no le perdonan haberle ganado a la Gobernadora Vidal y lo que es peor, haber reelegido sin ser, la seguridad, su caballito de batalla.



Plan Alambre Güemes



Como aún no han podido explicar la barbarie que terminó con un bagayero muerto en Aguas Blancas -al cual no hay visibilizar- en una gresca intensa con Gendarmería, y como el Plan Güemes no tiene sustento de campo alguno, se apela a poner un alambrado.



La idea de “corral” es primitiva y muestra la gran debilidad que tienen nuestras fronteras. Porque no sólo el problema se encuentra en la frontera norte. No obstante, por esa frontera pasa el grueso de la narcocriminalidad y del contrabando. Un 90% aproximadamente.



El alambre es la importación de las ideas Trump frente a la ineficacia de políticas arrastradas.



Si no pueden administrar los recursos que se tienen -que no son pocos- el alambre es un gasto innecesario. Aunque también están quienes trafican que la administración Milei “tiene dinero para afrontar los caprichos hollywoodenses de la Ministro Bullrich”.



Cuando hicieron el relevamiento tenían que saber que a metros del destacamento y de migraciones comenzaban los pasos ilegales. Es una constante.



Ahora bien, si el Plan Güemes no contempló en su creación dicha realidad, es porque tal Plan no es más que un título efectista que mal emuló al Plan Bandera. Otra homologación bestial tratada en una nota anterior.

…………………………………………………………………………………….



Se vendrán nuevas triangulaciones. Porque la clave de las fronteras no está en los alambres, está en la estratégica administración de las fuerzas federales y en el control de las mismas para evitar cualquier tipo de desvíos. Y más al interior, de las policías provinciales, también bien controladas, para contener lo que se haya podido filtrar el frontera.



Sorprende, que el Gobierno Salteño, que supo ser modelo de la desfederalización, haya optado por un camino tan limitado cuando muchas veces, especialmente desde lo cultural, prácticamente no hay diferencias de fondo.



Si la criminalidad internacional penetra tan fácilmente en Argentina es porque hay mugre local muy bien aceitada en sus alianzas.



El Gobernador de Salta parece desconocer la realidad de la frontera y se compró la escenografía. Tal vez esa escenografía impida el ingreso de cripy, bazuco y del Tren de Aragua. Tal vez.



Sáenz también parece desconocer la realidad de sus barrios y lo que tiene instalado que no precisamente ingresa por la frontera.



Salta inició un camino de degradación en la lucha contra el narcomenudeo. Y ahora, para salir de la degradación, busca el efecto en lugar de la prácticas proactivas y conjuntas. Va por las bacinillas nacionales.



Porque dicha provincia no puede ser pensada sin Jujuy, ni a la inversa. Y por otro lado, el Gobernador debería saber que tampoco se trata, la lucha contra el narcotráfico, de desplazar criminalidad a otras provincias de la frontera norte.



En La Quiaca hay otro muerto para silenciar. Lo balearon. Pero entra en los muertos que deben ser callados. No es Jujuy el objeto de demonizar más allá que la realidad sea compleja.



En síntesis. El tema del alambrado en Aguas Blancas no debería ser analizado desde lo político. Su análisis debería estar sustentado, rigurosamente, en los datos que arroja el trabajo de campo. Un trabajo que claramente el Ministerio de Seguridad Nacional y lo que es peor, el provincial, no realizaron.



1- El grueso de la cocaína no ingresa por Aguas Blancas.



2- Alambrar Aguas Blancas mientras el primer enclave federal del narcotráfico -Hidrovía- no es tratado como tal, es un error.



3- Desconocer que Salvador Mazza es un foco neurálgico tal vez más subterráneo que Aguas Blancas, es otro problema.



4- El alambre es una medida de visualización.



5- Tendrían que comenzar a mirar a los aduaneros procesados adueñados de los pasos.



La Declaración Clorinda. El rol de Petri haciendo lo que mejor sabe, no ser Ministro de Defensa.



La llamada Declaración de Clorinda más que un abordaje territorial parece un juguete que le dieron al Ministro de Defensa, Luis Petri. Una declaración que nos revela varios puntos a considerar:



1- El Ministerio de Defensa volvió a ser rifado.

2- El Ministro de Defensa desconoce temas básicos de la inseguridad de fronteras y lo que es peor, desconoce para qué sirve la defensa.

3- Hacer un acuerdo sin el Gobernador de Formosa, el Ministro de Seguridad de dicha provincia y el Intendente de Clorinda muestra el tratamiento selectivo y acomodaticio de la seguridad y la defensa.

4- El Plan Alambre Güemes tuvo en su “armado” a las autoridades locales.

5- Con alternancias, en Argentina se amaga con reformar la ley de Defensa y de Seguridad Interior pero todo queda en la retórica.

6- Como no se atreven a la Seguridad Ampliada, entonces caen en el cachivacherío de amontonar fuerzas. Con el riesgo de las dispuestas orgánicas.

7- El Ministro de Defensa debería saber que si las Fuerzas Armadas van a articular con las Fuerzas Federales, especialmente con Gendarmería, la Policía de la Provincia de Formosa no debería quedar excluida. Dicha Policía no sólo conoce la dinámica de la frontera sino también, por abordaje, los focos específicos de la ciudad.

8- La Declaración Clorinda parece tener como única intención darle un sentido a Petri pero resulta que lo plasmado en la Declaración es un sinsentido.

9- La administración de Paraguay debería saber que recibió más cooperación de una Fuerza Provincial que de Prefectura y Gendarmería.

10- Recuerden que el Jefe de Gendarmería Nacional es Brilloni. Sí, quien fue Ministro de Santa Fe en el último tramo de la gestión de sangre de Perotti. Pero claro, eso ahora no importa es pasado. Y Seguridad y Defensa tienen memoria selectiva.

11- La exclusión de Formosa de la Declaración Clorinda deja vacíos y una distorsión peligrosa de los conceptos de defensa y seguridad para el abordaje de fronteras.

12- “De éste mamarracho toman nota el crimen organizado y todas sus vertientes”, sentencia un militar retirado.



El manoseo a Gendarmería

El reclamo de un Gendarme a la Ministro Bullrich, en Salta/Aguas Blancas, nos marca algunas cuestiones fundamentales:

Gendarmería es la Fuerza Federal de la cual se hizo más uso y abuso. Se le dio poder de Gobierno al mismo tiempo que se la rifó en territorios para los cuales no se formó. Esta situación no es actual. Lleva más de 10 años.

En la voz del Gendarme está la voz de muchos otros a los que mandan a reprimir, en la contradicción de la seguridad y las necesidades, a los jubilados que también reclaman dignidad en la CABA.

Las organizaciones criminales tienen muy en cuenta la relación trabajo/salario de las Fuerzas Federales. Esa relación no es proporcional e invita a la criminalidad a inducir desviaciones institucionales a los más “sensibles”. De esa forma aumentan los niveles de corrupción. Una realidad que no se limita sólo a nuestro país.

Además de hacer uso y abuso, y darle poder de Gobierno, a Gendarmería se le falta el respeto. Primero por entregarla a lugares cuyo territorio les es desconocido, generando con el tiempo un rebrote criminal. Y en segundo lugar, y esto sí con el actual Gobierno, poniendo de jefe a un sujeto que fue parte de la sangre derramada en Rosario.

Las Fuerzas Federales están mal distribuidas en Argentina y forman parte de la descomposición social. Se las infla desde las redes sociales pero la realidad personal que padecen las desinfla.

Ayer, la subestimación a la inteligencia quedó expuesta. La respuesta burra a un pedido dramático fue el epílogo que engrosa, aún más, las limitaciones intelectuales para ocupar una de las carteras más sensibles y necesarios.

Los planes procrear que la Ministro le promete al Gendarme los disolvió el Gobierno actual y el ofrecimiento, es con tanta jactancia y estoicismo, que son pocos los que se animan a salir al cruce.Jugar con la inteligencia para que todo siga igual



Cambiemos algo para justificar la reactividad.

Una especie de gatopardismo con intención.



A la institucionalización de la droga enfriada -método detectado que sintomáticamente no muta desde hace una década- se le suman los fallidos “terroristas”, la desaparición de Loan seguida de manoseo mediático, un abordaje de frontera selectivo y malo, y una nueva alianza con Paraguay en la lucha contra el narcotráfico de frontera cuando aún los paraguayos locales manejan parte de los hilos narcocriminales de Argentina. Se suma, que el Gendarme Gallo sigue arbitrariamente detenido en la anómica Venezuela pese a las advertencias en X del Ministerio de Seguridad a Diosdado Cabello.



Pero ahora tenemos Ministerio de Seguridad Nacional. Un intento lúdico infantil de palabras para darle más expectativa a algo que para ser profundizado primero tiene que existir. Y una lucha reactiva no es lucha. Es, sin más, ir detrás del delito para aumentar la estadística. Aunque estadística tampoco forja seguridad.

Y también tenemos más imaginario sin cuartel con un turismo aventura para justificar. Con muertos para contabilizar y otros para callar.

Por Laura Etcharren-https://soclauraetcharren.blogspot.com/