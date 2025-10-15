Virginia Gallardo dijo que en Argentina hay más pobres que habitantes y después pidió perdón por “no aclarar”

La candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes aseguró que “antes había 56 millones de pobres”, cuando el último censo arrojó que hay poco menos de 47 millones de argentinos. Tras la viralización de sus dichos, aclaró en X que se trató de un error de expresión.

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes, Virginia Gallardo, protagonizó un confuso momento durante una entrevista radial al referirse a la situación social del país. En medio de la conversación, la mediática aseguró entre lágrimas que en Argentina hay más pobres que población, hecho que rápidamente generó repercusión y burlas en redes sociales.

“Hay 35 millones y antes había 56”, afirmó la ex vedette, para referirse a la cantidad de personas en situación de pobreza y agregó: “Esa es la política que yo hago. No me vengan a correr con la geografía”. Sin embargo, sus dichos resultaron erróneos: según los datos del Censo 2022, presentados el 31 de enero de 2023, la Argentina cuenta con 46.044.703 habitantes, por lo que las cifras mencionadas por Gallardo no coinciden con la realidad.

Durante esa misma entrevista, la candidata habló también sobre su postulación y su inexperiencia política. “Soy esto, estoy dando lo mejor que puedo. Seguramente no soy la mejor política que tengan, pero es rodearse de los mejores”, sostuvo en declaraciones radiales. “Seguramente me vengan a buscar y no me importa. Hay que hacer las cosas bien”, remarcando su intención de involucrarse activamente en la vida pública.

Hablaba de porcentajes 🫶 perdón no haberlo aclarado https://t.co/hkl6m9HmVq — virginia gallardo (@virchugallardo) October 14, 2025

Gallardo, oriunda de Corrientes, se mostró además agradecida con su provincia natal y destacó el valor de mantener los vínculos personales. “Nunca dejé de venir a Corrientes. Gracias a Dios hay otra vida más sana en esto de compartir la naturaleza y la familia”, señaló.

Tras la viralización de sus declaraciones, la candidata salió a pedir disculpas en su cuenta de X (ex Twitter). Allí citó el video en el que se la ve cometiendo el error y aclaró: “Hablaba de porcentajes. Perdón no haberlo aclarado”.



Javier Milei estuvo en Corrientes para reforzar su campaña a Gallardo

El Presidente arribó a la ciudad el sábado 11 de octubre, para encabezar un acto de campaña junto a la candidata a diputada por La Libertad Avanza, como parte de la estrategia de cara a las elecciones del 26 de octubre. Desde la Costanera local, el mandatario fue recibido por militantes y dirigentes del espacio libertario, y compartió escenario con autoridades provinciales.

Durante su discurso, Milei lanzó críticas a los indicadores sociales heredados y reafirmó su propuesta de un modelo alternativo, con énfasis en la inflación, la inseguridad y la pobreza, bajo el lema “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

El acto contó con la presencia de Gallardo caminando junto al presidente por la Costanera, al tiempo que los simpatizantes portaban banderas argentinas y consignas del espacio libertario.

Fuente: Perfil