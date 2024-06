Viralizaron un video de Christian Nodal donde asegura que tenía problemas íntimos con Cazzu

El cantante se fue de boca durante una entrevista y se quejó de la madre de su hija Inti.

La sorpresiva y escandalosa separación de Cazzu y Christian Nodaltiene un nuevo capítulo. Y es que luego de que él formalizara su nuevo romance con Ángela Aguilar, se viralizó un video en el que detalló algunos de los problemas íntimos que dice que tenía con la madre de su hija y ardió Troya en las redes sociales, donde lo fulminaron.

La grabación es un fragmento de la entrevista que le hicieron en diciembre en el programa La Resistencia, donde dio a entender que ella le ponía excusas para no hacer el amor tras el nacimiento de Inti. “Es que tengo tres meses ya de que nació mi hija. ¿Tú sabes que hay una regla después del postparto de 60 días… No, ya me perdí… 90, por ahí… Muchos meses, la verdad. Eso está pasando”, explicó, mientras que el conductor le advirtió que la cuarentena, valga la redundancia, son 40 días y no un trimestre.

En aquel entonces, la nota pasó inadvertida por los fanáticos de la artista argentina. Sin embargo, tras la ruptura muchos usuarios ataron cabos y se indignaron aún más al recordar que hace poco él se lamentó por el dramático parto de Julieta, donde casi pierden la vida ella y la nena.

El músico se fue de boca y dejó mal parada a la mamá de su hija.

El relato de Christian Nodal sobre el dramático parto de Cazzu

En una extensa entrevista con Luz García en el programa dominicano de televisión Noche de Luz (Antena 7), Nodal se conmovió hasta las lágrimas al recordar que casi pierde a su beba durante el parto. “El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba para un parto natural y, en el último momento, pasó que rompieron la bolsa y con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó. Yo tenía la máquina de los latidos y… (explica con sonidos como bajaban los latidos). Fue el peor sentimiento en mi vida”, expuso.

Nodal continuó abriendo su corazón y contando el extremo de su desesperación: “Yo decía: Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y… Yo me siento capaz de sobrevivir a algo como esto”.