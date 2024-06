Violencia en el Congreso: hay detonaciones, piedrazos e incendiaron el auto de una radio

Hubo corridas y enfrentamientos en pleno debate del mega proyecto. Cinco diputados de Unión por la Patria, entre los que se encontraban Eduardo Valdés y Carlos Castagneto, fueron hospitalizados. Los manifestantes incendiaron un móvil de una radio y un auto particular.

Mientras en el Senado se debate la Ley Bases y el paquete fiscal, distintas agrupaciones se concentran en la plaza frente al Congreso de la Nación para expresarse en contra del mega proyecto de Javier Milei. La policía y Gendarmería reprimieron con gas pimienta, que también alcanzó a periodistas y diputados de Unión por la Patria, mientras que los manifestantes arrojaron piedras, bombas molotov e incendiaron el móvil de una radio.

Luego de que la movilización se llevara a cabo de manera pacífica, las fuerzas empezaron a avanzar sobre los manifestantes cuando empezó a escalar la tensión en la calle Hipólito Yrigoyen, a la altura de Entre Ríos, en un trabajo conjunto entre las fuerzas nacionales y porteñas para intentar desalojar las calles sobre el Congreso.

Además, se colocó un vallado para que los manifestantes no crucen. Los diputados de Unión por la Patria agredidos responsabilizan directamente el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según C5N, la situación que se vivió inicialmente fue “de máxima tensión“, con la presencia de decenas de efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal. “No vamos a hacer nada, estamos aplaudiendo“, dijo una manifestante, mientras que otro aseguró que el operativo “es un desastre”.

“Llevaron a cinco diputados de Unión por la Patria (UP) al hospital Santa Lucía, luego de la represión que sufrieran con gas pimienta”, señaló Cecilia Moreau, legisladora de esa fuerza y ex titular de la Cámara Baja.

Cinco diputados fueron asistidos

Los dirigentes de Unión por la Patria Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés fueron los legisladores hospitalizados tras los incidentes ocurridos frente al Congreso, mientras en el Senado se trata la Ley Bases que impulsa el Gobierno nacional.

Cecilia Moreau y Carlos Castagneto.

Eduardo Valdés en medio de la represión con gases frente al Congreso.

Los diputados estaban realizando un acto cuando se produjeron los choques entre fuerzas federales, como Gendarmería y la Policía Federal (PFA), y los manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.

Los uniformados hicieron un doble cordón para rodear el Congreso de la Nación, y después arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron los forcejeos.

Después, en otro contacto con la prensa, Cecilia Moreau, hija de Leopoldo Moreau, describió cómo ocurrió la situación en la que sus compañeros de bancadas se vieron afectados. “Empezamos a caminar hacia la Plaza y empezó a acercarse Gendarmería y la Policía a rodearnos y a tirar gases“.

En tanto, Pedrini también habló con los periodistas presentes en la zona y reclamó: “Nos identificamos como diputados y la respuesta fue tirarnos gases”.

Bombas molotov y corridas

Cuando la tensión parecía empezar a desvanecerse, se reactivaron los disturbios con bombas molotov y piedras que tiraron los manifestantes de distintas agrupaciones contra los agentes policiales.

Los agentes de la Policía Federal y Gendarmería respondieron con camiones hidrantes desde detrás de las vallas y luego volvieron a arrojar gas pimienta. Sin embargo, algunos de los manifestantes lograron acercarse y pudieron derribar algunas de las líneas instaladas para la defensa.

Los disturbios de mayor magnitud se registraron en esa zona puntual, mientras que en otros lugares de los alrededores del palacio legislativo se congregaron personas para manifestarse de forma pacífica.

Desde el lugar, el secretario Adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó duramente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por cómo se desarrolló el operativo.

“La terrorista ministra que ponía bombas en los jardines de infantes, como decía Milei, ha desayunado con grapa o algo más, es desproporcionada la cantidad de gendarmes y policías”, agregó el también triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Wado de Pedro pidió una moción de orden

Ante esta situación, la senadora nacional de UP por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, pidió la palabra en el recinto y denunció “represión” por parte de las fuerzas de seguridad.

“Quiero denunciar la represión que se está viviendo en la Plaza de los Dos Congresos. Hay tres diputados internados, varios están siendo atendidos en las guardias porque han reprimido a los diputados de la nación porque iban a acompañar la movilización que hay afuera en contra de esta ley”, apuntó.

Tras las palabras de la senadora de La Cámpora, retomó su exposición Alicia Kirchner, quien se sumó al reclamo de la referente mendocina. “Hago responsable a la Vicepresidenta y también a la ministra Bullrich por lo que está sucediendo en este momento. La violencia no lleva a ningún lado”, lanzó.

Más tarde, su compañero de bancada Eduardo “Wado” de Pedro solicitó desde el recinto una moción de orden debido a los últimos incidentes en la zona de la Plaza del Congreso para “constituir una comisión para frenar la represión a los manifestantes que fueron en paz a expresarse”.

Esto generó un fuerte cruce con Victoria Villarruel, que quería que la sesión continúe. “Legalmente está constituida la moción, desde antes de que usted llegue”, le dijo el exministro del Interior a la titular del Senado, que no estaba en el recinto en ese momento.

En ese sentido, comentó que el senador Eduardo Vischi, jefe de bloque de la UCR, también había pedido que se constituyera una comisión para conversar con las autoridades y frenar la represión. Entonces, Villarruel desconoció el pedido y manifestó: “Si quieren ir a ver lo que está pasando en la plaza, son libres de irse“.

“Usted no puede reprimir la palabra. Una moción es una moción“, trató de insistir el integrante de La Cámpora, pero su moción fue rechazada.

Incendiaron un móvil de Cadena 3

Otro de los momentos de mayor violencia reportados fue cuando un grupo de hombres que protestaba logró dar vuelta un móvil del medio cordobés Cadena 3 y después lo prendió fuego.

El cronista Orlando Morales relató que se estaba por subirse al vehículo cuando los manifestantes lo golpearon e hicieron que se bajara a la fuerza. Sin ocupantes adentro, comenzaron a destruirlo.

“Estaba arriba del móvil, dije que lo quería sacar, me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron”, relató entre lágrimas el periodista. “No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No queiro un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos, que sea un país libre, que piense lo que piense pero con respeto”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Desde el ’92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto, me pasó a mí pero le podría haber pasado a cualquiera, es angustiante“, agregó.

De esto se hizo eco el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales: “Tiran piedras a las fuerzas de seguridad. Pocas cosas son tan antidemocráticas como la izquierda argentina“, escribió el funcionario en su cuenta personal de la red social “X”.

Asesor de Milei: “No vamos ceder”

“Quieren interrumpir la sesión y no vamos ceder“, dijo uno de los principales asesores del Presidente a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada, acorde a lo consignado por la agencia NA.

A su vez criticó los dichos del secretario Adjunto de Camioneros acerca del operativo de Seguridad y que iba a funcionar “otra Banelco” para sacar leyes en el Congreso, en referencia a presuntos sobornos, durante la gestión libertaria. “Nada que ver, una locura, una frase brutal, típica de Pablo Moyano“, sostuvo el funcionario.