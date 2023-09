Vilma Ibarra: “Milei es un totalitario”

La funcionaria sostuvo que Cristina Kirchner tendrá un rol relevante como dirigente política; apoyó la candidatura de Sergio Massa y aseguró que “es el inicio de una nueva etapa”

La secretaria legal y técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, participó esta noche de Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pagni en LN+, y analizó en retrospectiva el gobierno de Alberto Fernández, del cual es funcionaria. Según consideró, la gestión atravesó una coyuntura “muy difícil”, pero también cometió “muchos errores forzados”, refiriéndose a los conflictos políticos que ocurrieron hacia dentro del Frente de Todos.

Durante su análisis, Ibarra sostuvo que la irrupción del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, está vinculada con la crisis que se vive en el país. “Cuando suceden este tipo de crisis es muy fácil este tipo de personajes que se presentan como outsiders y dan respuestas fáciles. Cuando los problemas son complejos, exigen respuestas complejas. Pero la angustia de los problemas de todos los días no están para el análisis de los problemas complejos. ‘La culpa la tiene la casta’, ‘el enemigo es el Estado’, entra como la pena de muerte cuando hay muchos delitos. En lugar de encontrar soluciones, se agravan los problemas. Hay que parar y hablarle con mucha sinceridad a la gente”, planteó.

En este contexto, apoyó la candidatura de Sergio Massa por Unión por la Patria y lo diferenció de Alberto Fernández. “Tengo la impresión de que Sergio Massa es el inicio de una nueva etapa. Es una persona que nos está proponiendo algo importante. Primero no ingresar en debates internos y, fundamentalmente, la posibilidad de grandes acuerdos políticos a nivel nacional”, dijo.

Y agregó: “Plantea un gobierno de unidad para encarar un plan de estabilización, de mejora del poder adquisitivo del salario, con planteos sensatos. Es razonable, no insulta, no grita, no quiere exterminar a nadie. Quiere lograr acuerdos, gobernarnos y estabilizar la economía”.

Consultada sobre qué rol tendría para ella la vicepresidenta Cristina Kirchner en un hipotético gobierno de Massa dijo: “No es candidata, pero no va a ser funcionaria en el próximo gobierno, en principio. Me parece que es una dirigenta política muy relevante para un sector importante de Unión por la Patria. Seguirá ejerciendo ese liderazgo con el diálogo que corresponda”.

Según analizó Ibarra, el próximo gobierno necesitará de grandes acuerdos para estabilizar la economía. “La política tiene que recuperar la potencia, la capacidad y la legitimación con los votos para convocar el diálogo. El primer período es importante porque uno tiene la fortaleza para tomar decisiones centrales”, dijo.

Sin embargo, observó una fuerte confrontación por parte de los principales candidatos de la oposición. “Por un lado, tenemos un candidato que viene con la motosierra a decir que va a destruir el Estado; y por el otro, una candidata que viene a plantear terminar con el kirchnerismo y construir una unidad penitenciaria con el nombre de la vicepresidenta”.

E insistió: “El diálogo es la base de la democracia. Decir que el otro es un enemigo obtura el mejor mecanismo que tiene la democracia que son los acuerdos”.

En otro momento, se refirió a la figura de Javier Milei. “Un señor gritándole barbaridades a las mujeres que lo entrevistan o insultándolo al Papa… me lo imagino gobernando y no lo quiero. No creo que sea absolutamente liberal, es un totalitario. Si hay algo que Milei no es es ser liberal”, dijo Ibarra.

Según argumentó, el liberalismo busca recuperar la fortaleza de los individuos frente al Estado a través de la garantía de sus derechos. “Si yo no tengo un derecho, el Estado y el gobierno de turno me arrasan. Lo que está diciendo este señor, que pretende decirse liberal, va a en contra de todo lo que dijo el liberalismo en su historia”.

Por último, concluyó: “Creo que el titular de La Libertad Avanza sería una muy mala noticia para la Argentina y que podría retroceder muchas muchas décadas en lo que construimos a lo largo de nuestra historia”.