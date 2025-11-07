Villarruel volvió a encender la interna con Milei: “No robo”

La Vicepresidenta volvió a responder mensajes de sus seguidores en las redes sociales y no le escapó a la polémica. Entre sus tantos cuestionamientos, puso el foco en el armado de las listas para las elecciones.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a encender la interna con el presidente Javier Milei, quien la cuestionó en público en reiteradas oportunidades. Ahora, la titular del Senado de la Nación lanzó picantes comentarios en sus redes sociales, donde usualmente contesta mensajes de sus seguidores.

En Instagram, seguidores de La Libertad Avanza la trataron de “traidora”, luego de subir una foto a sus redes sociales con Shea Bradley Farrell, la titular del Instituto estadounidense Counterpoint para la Política, la Investigación y la Educación. “No robo, laburo mucho y con responsabilidad”, contestó.

“Te creíste más que nuestro presi y perdiste, el ego te consumió”, le dijo otro usuario de las redes sociales. Pero Villarruel, lejos de ignorar el comentario, retrucó: “En realidad ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente, y yo no lo soy. Saludos“.

Otro seguidor libertario opinó que la Vicepresidenta fue una “decepción” en su labor en la función pública. “Lo importantes es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad y que no he realizado ninguna traición. El resto son chismes de panadería. Ustedes creen que se debe ser servil y no lo soy”, argumentó la funcionaria.

Por otra parte, y para remarcar su distanciamiento con la cúpula del Poder Ejecutivo manifestó que, para entenderlo, “solo hace falta ver las listas llenas de peronistas” que se presentaron en las últimas elecciones legislativas nacionales y agregó: “No están preparados para esta charla”. Para finalizar, varios de los usuarios mileístas le preguntaron “por qué no se dedicaba a otra cosa”, en vez de continuar en sus funciones como vicepresidenta, y respondió: “Porque en ésta soy muy buena y decente, que es una condición en extinción”.

Los otros cruces a Milei

Hace algunas semanas, la Vicepresidenta dio una charla en la Universidad del Salvador, donde también aprovechó para criticar la gestión del libertario en la Casa Rosada. Después de la actividad, Villarruel fue interceptada por una mujer que le preguntó “qué mensaje podría darles a las empresas que hoy están cerrando”. Allí, Villarruel comenzó: “No querría que me filmaras. Pero independientemente de eso voy y veo las empresas que tienen, por ejemplo, producción, como FATE“.

“Escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa. Entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí“, continuó la Vicepresidenta, visiblemente enojada con el Presidente. Por último, concluyó: “Creo que las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. Yo interfiriría en algo de lo cual no tengo la información suficiente”