Villarruel saca a relucir una diferencia clave con Milei: ¿se cocina una eventual candidatura presidencial?

El mensaje de la vicepresidenta sobre las importaciones y la industria sonó fuerte en un momento oportuno. Los movimientos sugestivos que lo acompañan

Con un solo tuit, la vicepresidenta Victoria Villarruel dejó en claro que no comparte un aspecto clave de la política económica del presidente Javier Milei. Sin la necesidad de nombrarlo y con un claro sentido de la oportunidad, el mensaje volvió a agitar la posibilidad de una candidatura presidencial que se cocinada a fuego lento en medio de una ruptura de relaciones sin retorno con la Casa Rosada.

En el entorno de Villarruel esquivan toda pregunta sobre esa posibilidad. Con extrema cautela, se desentienden de cualquier versión o rumor sobre la presunta intención de la vice de confrontar, llegado el momento, en el terreno electoral con quien fue su compañero de fórmula. Mantienen a rajatabla las formas institucionales, según pudo constatar iProfesional.

Sin embargo, su cuestionamiento a la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles impuestos por Donald Trump, mezclado con una crítica a “la apertura total y libre de las importaciones” que “solo favorece la dependencia de China” pega en el corazón del programa económico de Milei, en un momento propicio para ese tipo de definiciones.

Las expresiones de la vicepresidenta se dieron dos días después de que se anunciara el cierre de FATE, con más de 900 trabajadores, mientras empresas como la automotriz Stellantis paralizan su producción y circulan informes como el más reciente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que señaló que ya cerraron 21.938 empresas desde que empezó la gestión de Milei.

Victoria Villarruel se diferencia de Javier Milei: ¿prepara el terreno para una candidatura?

Pero además de una declaración que se inscribe a la perfección en la coyuntura económica, y a pesar de que se cuide de hacer cualquier alusión pública al respecto (al igual que su equipo de colaboradores), Villarruel se mueve como quien busca preparar el terreno para una candidatura desde que fue desterrada del universo libertario.

Hace pocos días la presidenta del Senado visitó la provincia de La Rioja con motivo de la Fiesta Nacional de la Chaya. Además de su participación en los festejos, mantuvo una reunión con el gobernador peronista Ricardo Quintela, uno de los más críticos de Milei.

En enero la vice también visitó Chubut, donde no hubo encuentro con el gobernador Ignacio Torres, más cercano a la Rosada. Pero desde que inicio su mandato Villarruel ya recorrió 19 provincias, un dato bastante sugestivo que ella misma se encargó de remarcar tras su paso por La Rioja. Los únicos distritos en los que aún no estuvo son Santa Cruz, Chaco, San Juan y La Pampa.

La tensión entre Milei y Villarruel empezó desde el inicio de la gestión, cuando la secretaria presidencial y jefa de LLA, Karina Milei, empezó a desconfiar precisamente de la autonomía que era capaz de mostrar la vicepresidenta y del interés que dejaban ver empresarios y políticos, entre ellos el líder del PRO Mauricio Macri, a quien le atribuyeron un encuentro con ella en el sur del país con la presunta intención de sondearla apenas arrancó el gobierno libertario.

El detrás del tuit de Villarruel: importaciones, industria nacional, China y llamativas coincidencias

“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista“, señaló Villarruel en su tuit sobre la decisión de la Corte estadounidense contra los aranceles de Trump.

La frase se alinea a la perfección con las críticas cada vez más sonoras al Gobierno que surgen del sector industrial por la situación de crisis que atraviesan numerosas empresas y fábricas nacionales y que enfurecen a Milei y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Pero la definición que lanzó Villarruel también encastra con las advertencias que hacen dirigentes de distintos espacios políticos ante la apertura de importaciones. Por caso, en el marco del debate sobre la reforma laboral, el diputado Miguel Ángel Pichetto afirmó que “donde entra China, no queda nada”.

Casualidad o no, a mediados del año pasado Pichetto tuvo que salir a desmentir una versión sobre un supuesto encuentro entre él y Villarruel en el Senado para explorar un eventual armado político con miras a 2027.

No obstante, lejos de cualquier especulación o rumor de pasillo, en su publicación en las redes Villarruel a propósito del fallo de la Corte estadounidense, Villarruel también expresó: “Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”. Cualquier parecido con un eslogan de campaña puede o no ser pura coincidencia.

El mensaje completo de la vicepresidenta en las redes

“La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”, señaló Villarruel en el inicio de su larga publicación en X (antes Twitter). Con eso, marcó su apoyo a la mirada proteccionista que exhibe el republicano, a contramano de la amplia apertura comercial de Milei.

Seguidamente, profundizó: “Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”.

El mensaje fue interpretado como una crítica velada al rumbo económico que definió Milei. “La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”.

La vicepresidenta, que siempre exhibió una postura nacionalista católica, reforzó esa postura al concluir: “Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo”. En ese aspecto, también tocó uno de los puntos sensibles del ideario que promueve Milei.

Con esa publicación en sus redes, Victoria Villarruel marcó con mas claridad que nunca sus diferencias con el gobierno de Javier Milei, que todavía integra, en un momento muy puntual y en el inicio de un año donde la política y el “círculo rojo” empezarán a analizar las alternativas de cara a las elecciones presidencial de 2027. Se verá si la vicepresidenta se anota entre ellas.

Por Pablo Sieira – IP