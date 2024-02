Villarruel ordenó sacar un busto de Néstor Kirchner del Senado: “Yo no soy su viuda”

“Néstor Kirchner ni fue senador ni fue vicepresidente”, justificó. El cruce previo en la sesión en el Senado y las primeras reacciones de rechazo en el kirchnerismo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel mandó retirar un busto del expresidente Néstor Kirchner que estaba en la sede del Senado.

“Si, fue orden mía, porque Néstor Kirchner ni fue senador, ni fue vicepresidente y yo no soy su viuda”, dijo, en obvia alusión a la expresidenta Cristina Fernández.

La vicepresidenta y titular del Senado dijo que fue ella quien ordenó que se retire el busto. “Se le envía al bloque Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus expresidentes”, manifestó.

El accionar de la vicepresidenta generó enojo en el kirchnerismo. Una de las que lo manifestó fue la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien por medio de X (ex Twitter), escribió: “Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso, pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”.

El busto forma parte del patrimonio del Senado como objeto de arte, bajo la identificación 44691. Está hecho de cemento, simil bronce, y fue donado en abril del 2013 por la autora, Silvia Caporaso.

Durante la sesión preparatoria que hubo este viernes, el senador José Mayans le preguntó a Villarruel qué pasó con el busto de Néstor Kirchner. “¿Cómo van a hacer eso?”, interpeló.

El cruce Mayans – Villarruel por el busto

“Está en el archivo”, respondió Villarruel. “Les avisamos precedentemente que se iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda, y acá tiene que haber igualdad de todos los espacios”. “Es la visión de representar a todos los argentinos”, manifestó.

“Es vergonzosa su situación”, reprochó Mayans. Hubo un cruce durante algunos segundos, en los que el senador kirchnerista le pidió que “colabore para que la vida de los argentinos no sea tan miserable como desde que arrancó el gobierno de Javier Milei”.

Estatua de Néstor Kirchner retirada del CCK.

No es la primera vez en el último tiempo que una escultura de Néstor Kirchner y genera polémica. A dos días del cambio de gobierno, el 8 de diciembre pasado, en el Centro Cultural Kirchner hubo incertidumbre ya que habían retirado del hall una estatua del ex presidente. “Se la llevó Cristina”, había dicho la nueva directora del espacio.

Según consignaron a PERFIL fuentes del Ministerio de Cultura, no se la llevó ningún funcionario y su traslado fue por decisión de Unasur. En tanto, en el Municipio de Quilmes confirmaron que la estatua está allí y que el lugar en el que la ubicarán todavía no está definido.