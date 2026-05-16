Villarruel llamó fraudulento a Petri y le reclamó que se hiciera “cargo de su espantosa gestión” en el Ministerio de Defensa

La vicepresidenta cuestionó duramente al exministro de Defensa. Además, le impuso un bozal legal para que no pueda mencionarla en público.

Através de su cuenta oficial de X, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó sin filtros al diputado y ex exministro de Defensa Luis Petri, llamándolo fraudulento y además le reclamó que se hiciera “cargo de su espantosa gestión” en el Ministerio de Defensa, respondiendo al comentario de un periodista que se quejó por “el desmantelamiento de la obra social de los militares, el IOSFA”.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El exministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión“, denunció Villarruel.

El pasado miércoles, Petri había atacado a la vicepresidenta con un texto que posteó en su cuenta oficial de X: “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!”.

Cómo empezó el conflicto judicial entre Villarruel y Petri

El pasado 23 de abril, el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 decidió desestimar la denuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el ex ministro de Defensa, Luis Petri, por las declaraciones televisivas que realizó y ella consideró que entraban dentro del delito calumnias e injurias y atentado contra el orden constitucional.

Todo comenzó el 2 de marzo, cuando el referente libertario aseguró que la titular del Senado buscaba quedarse con la presidencia de la Nación. “Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico”, declaró Petri.

Y agregó: “Hay que decir las cosas por su nombre… no ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso y apostar a su fracaso estando segunda en línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”.

Villarruel afirmó en su denuncia que las declaraciones de Petri “lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva. No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo”.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), el tribunal descartó que los hechos denunciados sean un ilícito. El doctor Ramiro González consideró en su dictamen que las manifestaciones de Petri entran en el derecho a la opinión y la crítica política.

Tras ese revés judicial, Villarruel demandó nuevamente al exministro de Defensa, imponiéndole una “mordaza legal” para que no pueda hablar de ella en público.

Fuente: Perfil