Villarruel, Lijo y los fondos de la SIDE, los conflictos que se abren en el Congreso y que asedian a Milei

El Presidente afronta inminentes conflictos políticos camuflados por el fraude en Venezuela, pero en el Congreso lo esperan temas muy calientes

El presidente Javier Milei salió con decoro su viaje a Francia y de su discurso de promesas en la inauguración de la exposición rural de Palermo. Pero en el Congreso lo esperan conflictos, por ahora eclipsados por el fraude electoral en Venezuela que unifica a toda la oposición en contra del régimen bolivariano de Nicolás Maduro y en favor de la condena de la Casa Rosada al resultado electoral.

Sin embargo, según pudo saber iProfesional, con los días pueden aparecer nuevos nubarrones políticos en el horizonte. Por un lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel podría dar muestras nuevas de su rebeldía. Por otro crece el malestar en el Congreso por el DNU 656 que le asignó a la SIDE una partida de $ 100 mil millones de fondos reservados sin rendición en el presupuesto. Y por último avanza el malestar por las negociaciones secretas del Gobierno con el kirchnerismo para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo como futuro juez de la Corte Suprema.

De esas negociaciones se encarga el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor estrella, Santiago Caputo, que avanza sobre varias áreas del poder y desplaza de a poco al ministro Mariano Cúneo Libarona.

Según pudo saber iProfesional, Villarruel no digirió que Milei y su vocero Manuel Adorni hayan comunicado con bombos y platillos durante el fin de semana que el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, le “agradeció las disculpas de Karina Milei” por el “tuit poco feliz” de Villarruel, que había calificado a Francia de “colonialista e hipócrita” por quejarse de un cantito de Enzo Fernández.

Victoria Villarruel aprovecha su “populridad” y se distancia de las políticas que cree erradas del Gobierno de Javier Milei

Según fuentes del Senado, Villarruel, que recibió un frío saludo de Milei y de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, comenzará a marcar distancia de las políticas que considere erradas del Gobierno.

La vicepresidenta tiene más popularidad que el jefe de Estado en las encuestas. Por eso, recorre el país en las fiestas regionales y entabla relaciones políticas con otros partidos opositores, incluido el PRO.

Un adelantado en plantear disidencias es el senador Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza de Formosa, aliado de Villarruel.

La designación de Ariel Lijo y los fondos de la SIDE, otros posibles dolores de cabeza para Javier Milei

La designación de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema puede ser uno de los conflictos. Pero también puede haber críticas a la “dolarización endógena”, que el ministro de Economía Luis Caputo explicó como “vender dólares para pagar los impuestos” y asi “hacer el peso moneda fuerte” y escaso y se use el dólar para transacciones comunes. Es la tercera alternativa luego de la fallida promesa de “dolarización” y de la “competencia de monedas”, ya archivadas.

Hay al menos dos senadores de La Libertad Avanza, Paoltroni, y Juan Carlos Pagotto, de La Rioja, que rechazan la figura de Lijo para la Corte. “Ojalá no llegue el pliego y se rechace antes porque sería malo que llegue al recinto”, dijo Paoltroni a iProfesional. Villarruel también piensa lo mismo y negocia con el ex presidente Mauricio Macri para que haya senadores del PRO que lo rechacen. También tiene buen diálogo con el senador Juan Carlos Romero.

Además, el Congreso discutirá el DNU 656 que le asignó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dirige Sergio Neiffert, con el mando real del asesor Santiago Caputo, una partida discrecional de fondos reservados de 100.000 millones de pesos, que no encuentra justificativo aparente en una estructura por ahora inexistente.

Existe una masa crítica de diputados de Hacemos Consenso Federal, que dirige Miguel Pichetto, que se sumarían al rechazo de Unión por la Patria, de Germán Martinez, y el resto del peronismo. La voz cantante de ese sector de Hacemos la tiene la diputada Margarita Stolbizer, que quiere tumbar del DNU en la sesión especial convocada para el miércoles 7 de agosto próximo para tratar varios temas.

Pichetto, dijo a iProfesional que “el DNU 656 tiene que cumplir con el paso por la comision bicameral de DNU”.

Quiénes rechazan el DNU que le dio millonarios fondos a la SIDE

Pero además existen diputados del PRO, de la UCR y de la propia Libertad Avanza (LLA) que rechazan el DNU por una cuestión formal. Tanto Stolbizer como ellos aseguran que las leyes vigentes, como la ley de Administración Financiera, prohíben que el Poder Ejecutivo asigne partidas reservadas a la inteligencia, facultad que sólo tiene el Poder Legislativo.

El conflicto podria hacer eclosión en esa sesión, aunque algunos diputados radicales sostienen que ese conflicto debe discutirse en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU, que no se reunió para tratarlos. “Si lo tratamos en el recinto, necesitamos dos tercios y ademas le quitamos la función a la Comisión Bicameral”, dijo una diputada de UCR.Se escudan en la formalidad: no tiene dictamen de la Comisión Bicameral; no está en el temario y es sesión especial y por ende para agregar un tema al temario necesitas tres cuartas partes de los votos; sin dictamen es dificil llevarlo.

La diputada Karina Banfi señaló que no puede adelantar la postura del bloque, pero ella reclama “que se respete La ley de Acceso a la Información para el uso de fondos públicos: el carácter reservado de la información sólo le compete declarar al Congreso y como dice la excepción del art 8, todo lo que no sea para investigaciones puede ser público y sujeto a rendición de cuentas. Es decir, la administración de la SIDE debería ser conocida por todos y por eso tiene que funcionar la Comisión Bicameral para discutir ese uso”.

En cambio, la postura de Margarita Stolbizer es diametralmente opuesta y enarbolada por muchos diputados opositores de distintos bloques e incluso algunos de LLA. “Fue un error garrafal, grosero, pésimo, no pueden evitar pasar por el Congreso. El artículo 37 de la Ley de Administración Financiera (24.156, Capítulo II sección III) dice que quedan reservadas al Congreso de la Nación las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”, dijo un legislador del oficialismo que suele expresar disidencias hacia adentro del bloque.

“Son burdos, no se entiende como tienen tan buenos abogados, porque ese DNU es ilegal y siempre tiene que pasar por el Congreso, tienen que mandar un proyecto que fundamente por qué quieren aumentar los fondos. En la sesión del 7 les van a caer con todo”, dijo.

Milei no puede invocar facultades delegadas para firmar ese DNU

Stolbizer dijo a iProfesional que el Congreso “va a rechazar el DNU que establece 100 mil millones de fondos reservados de la nueva SIDE”. Milei no puede invocar facultades delegadas para firmar ese DNU porque los fondos de inteligencia no se delegaron en la Ley Bases votada por el Congreso.

En cuanto a la designación de Lijo, Paoltroni contabilizó unos 25 legisladores de distintos bloques dispuestos a votar en contra del pliego de Ariel Lijo. “Son de todos los bloques y sobre todo mujeres que no pueden decir que no al cupo femenino en la Corte”, señaló un legislador libertario.

Entre los senadores de Unión Por la Patria existe le hermetismo absoluto. En estos días trascendió que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha de Santiago Caputo, fue enviado a negociar con todos los senadores del bloque del kirchnerismo. “Todavía no hay posición tomada”, se escuchó cerca de los senadores José Mayans, Juliana Di Tulli y Eduardo “Wado” De Pedro. Al revés de la mayoría de los proyectos del Gobierno, donde el kirchnerismo se planta en contra por principio, la designación de Lijo tiene una negociación por delante.

En la UCR, la senadora Carolina Losada es la única que dijo fuerte y claro que se opondrá a la designación de Lijo. Pero el resto del bloque todavía no se expresó. El senador Martín Lousteau está esperando a las audiencias reglamentarias, según confiaron a iProfesional sus allegados. “Todos se guardan la carta y nadie quiere adelantar nada”, señaló un senador a iProfesional en la bancada de la UCR. En cambio, el diputado Fernando Carbajal pidió ayer en una carta pública junto a otros tres compañeros de bloque “al Senado el rechazo del acuerdo del abogado Lijo como candidato a la CSJN, fruto podrido del acuerdo de impunidad entre MILEI, los K y los operadores de siempre. La@UCRNacional no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad. #NOALIJO”Lo firmaron Pedro Galimberti, Manel Aguirre y Marcela Coli.

“Si, algunos están “en duda” –ironizó un senador- Una vergüenza. Pero la mesa nacional va a hacer una reunión para debatir el tema. E intentar tener una postura común”, señaló una alta fuente del radicalismo.

En tanto, el diputado del Parlasur y ex diputado Alvaro de Lamadrid señaló a iProfesional que “muchos radicales y algunos del PRO lo van a votar a Lijo, por dos razones. Primero porque van a vender el voto y lo van a cobrar muy caro, porque el Gobierno lo necesita”, señaló.

“Le lavan la cara a lo que va a ser la evidencia del pacto de impunidad, porque el Gobierno necesita no dejar expuesto a la LLA y al kirchnerismo a Lijo y entonces está dispuesto a pagar y dar beneficios a algunos radicales y algunos del PRO”, señaló.

“Estos sinvergüenzas obtienen esos beneficios y ademas doblemente quedan bien con Milei porque le hacen un gran favor: Milei podrá decir ‘de qué pacto me hablan si lo votaron todos’. Por eso lavan la cara al pacto, porque impiden que solo lo tengan que votar los libertarios y el kirchnerisimo. Pero de todas maneras el pacto esta consumado, porque es el kirchnerismo lo que los mostrara votando a Lijo”, dijo.

Por Mariano Obarrio-IProfesional