Villarruel lanzó una picante frase sobre la declaración jurada de Adorni y tensa al máximo su pelea con Milei

La vicepresidenta visitó Rosario y le disparó una filosa ironía sobre el escándalo. Perfil cada vez más crítico y misterio sobre su futuro político

La vicepresidenta Victoria Villarruel se preocupa cada vez menos por disimular su ruptura con el gobierno de Javier Milei. La nueva muestra de ello se dio en las últimas horas, cuando fue consultada por el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y remarcó que todavía “todos” están a la espera de que muestre su declaración jurada.

Fue durante una visita a la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde la vicepresidenta participó de una misa en la Catedral en homenaje a su padre, Eduardo Villarruel. Luego del acto, la prensa se acercó y le preguntó que pensaba sobre el caso Adorni. “No sé, estamos todos esperando la declaración jurada”, lanzó Villarruel con sonrisa pícara.

La chicana, cara para un Gobierno que sufre el impacto del escándalo por los suntuosos gastos del jefe de Gabinete, es tanto para Adorni como para el Presidente, dado que ya pasaron dos semanas desde que el mismo Milei aseguró que Adorni presentaría su delcaración jurada rápidamente para demostrar su inocencia.

Villarruel apuró a Manuel Adorni y tomó más distancia de Javier Milei y el Gobierno

Curiosamente, aquella promesa del Presidente -que no abandona su defensa de Adorni- se dio justo después de que Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista del Senado, fuera la única dirigente de LLA que se animó a reclamar que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada “de inmediato” para sacar al Gobierno del incómodo momento que vive.

Al expresar con sorna que “todos” están aún “esperando la declaración jurada de Adorni”, la vicepresidenta pareció alineada con el planteo de Bullrich, solo que en su caso el comentario tiene veneno, por el tono burlón que usó y por su ruptura total con Milei. Ante una repregunta sobre si el funcionario debe renunciar, Villarruel sonrió y se retiró.

La vicepresidenta también aprovechó la ocasión para justificar su distanciamiento con Milei y marcar diferencias con sus modos más agresivos. “Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto”, subrayó. También se declaró ajena a las peleas internas que atraviesa el Gobierno.

“Yo no participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, indicó la vice.

Villarruel y un escenario abierto para su futuro político

En otro tramo de su breve contacto con la prensa Vilarruel fue consultada sobre su futuro político, dado que su pelea con el Presidente, Karina Milei y toda la cúpula de La Libertad Avanza la deja afuera del armado electoral del oficialismo. “No tengo decidido eso, falta mucho tiempo”, respondió.

La definición es por lo menos curiosa, porque en lugar de afirmar que no piensa en eso aceptó que tiene una decisión por tomar. La vice empieza así a jugar al misterio a medida que se acercan las negociaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales, que todos los espacios politicos pondrán en marcha después del Mundial de Fútbol.

En ese marco, negó sin embargo que sus viajes a distintas provincias tengan relación con una campaña preelectoral de cara a 2027. Respecto de la ciudad de Rosario, señaló que la siente como su segunda casa y que esta visita se da en un “ámbito privado” por haberse tratado de una misa en homenaje a su padre. Eduardo Villarruel falleció en esta ciudad en 2021 a causa del Covid-19 y su círculo íntimo organizó el homenaje.

La vicepresidenta reveló que igualmente cruzó “unas palabras” con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y con el intendente de Ropsario, Pablo Javkin, para que estuvieran “al tanto” de que visitaría la provincia. En cualquier caso, Villarruel admite que en algún momento tomará una decisión sobre su futuro político, al tiempo que muestra un perfil cada vez más crítico del Gobierno.

La ruptura con el Gobierno, sin vuelta atrás: las críticas cada vez más frecuentes de la vice

En las últimas horas la vicepresidenta también cuestionó a través de su cuenta de X (ante Twitter) el accionar del Gobierno tras una investigación periodística que reveló presuntas irregularidades en la comra de un avión supuestamente en mal estado para la Fuerza Aérea: “Gravísimo, varios años atrás, por mucho menos, renunciaban todos los implicados”, apuntó la presidenta del Senado e interrogó: “¿A quién responden estos uniformados?”.

La crítica pareció direccionada hacia el Ministerio de Defensa que encabeza el general Carlos Presti. Además, Villarruel relacionó el caso con la situación del personal militar al señalar que mientras tanto los sueldos “están en el subsuelo” y que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) está “totalmente quebrada”. En tanto, a uno de los usuarios oficialistas de X que defendió la compra le respondió: “Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso”.

En marzo pasado Vilarruel ya había apuntado por la situación de las Fuerzas Armadas contra el exministro Luis Petri, luego de que el ahora diputado acusara a la vice de “golpista”. En respuesta, ella disparó: “Antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería ser un desfalco de la obra social de los militares y sus familias”.

Poco después, la vicepresidenta lanzó otra chicana contra Petri, nuevamente con la situación militar como telón de fondo: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas.

Así, la desafiante frase que Victoria Villarruel lanzó sobre el escándalo de Manuel Adorni no es la primera toma de distancia respecto del Gobierno, sino que refuerza su ruptura con Javier Milei tanto en las formas como en el fondo. Y al parecer su perfil se volverá cada vez más crítico conforme se acerquen las definiciones electorales.

Por Pablo Sieira-IP