Villarruel: “Fui muy feliz en Río Mayo, soy chubutense por adopción y por elección”

La vicepresidenta participó de las celebraciones por el 90° aniversario de la localidad en la que pasó parte de su infancia. Protagonizó el acto central junto al gobernador Torres.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó este viernes poco antes de las 12 al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, desde donde partió de inmediato —vía terrestre— hacia Río Mayo para cumplir con una agenda oficial, en el marco del 90° aniversario de la localidad en la que vivió durante su infancia. Repasá la cobertura minuto a minuto.

Torres: “Estamos muy cerca del desendudamiento total con Nación”

En rueda de prensa, el gobernador Torres destacó la aprobación por parte de la Legislatura de los convenios que permitirán a la provincia realizar obras en rutas nacionales a cambio de deuda que Chubut tiene con el Fondo Fiduciario.

“Nos va a permitir cancelar definitivamente la deuda criminal que nos dejó en gobierno anterior y que en vez de pagarle a Nación los vencimientos, que eran 3.000 millones de pesos por mes, vamos a poner todo ese dinero en obras viales que son fundamentales”, remarcó el mandatario provincial.

“El pueblo chubutense tiene en la vicepresidenta una aliada”

“Hay cosas que no podemos poner nunca más en discusión. La importancia de la educación pública y de sostener esa Argentina federal que tanto genera y muchas veces está relegada. Quiero decirles que el pueblo chubutense, el pueblo de Río Mayo, tiene en la vicepresidenta una aliada, que cada vez necesitamos trabajar un proyecto necesario para reivindicar a esa Argentina federal nos escuchó y cumplió”.

Torres: “Tenemos que lograr que los chicos que nacen acá tengan las mismas oportunidades que los que lo hacen Comodoro o Trelew”

Tras las palabras de la vicepresidenta, el gobernador Torres afirmó que el desafío es que tiene por delante la provincia es lograr terminar con las asimetrías académicas y de infraestructura. “Tenemos que lograr que los chicos que nacen en estos pueblos tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación terciaria y una atención médica de calidad que un chico que nace en Comodoro, Puerto Madryn o Trelew”, afirmó el mandatario.

La despedida de Villarruel: “Gracias por todo lo que me dieron”

“Gracias por todo lo que me dieron. Por todo el amor a esta tierra que me dejaron. Por los recuerdos inolvidables y por ser en mi corazón, junto a las Malvinas, el pedacito más preciado de la patria”, concluyó la vicepresidenta en el cierre de su discurso.

“Debemos proteger y defender la Patagonia”

Al repasar los aprendizajes que recogió de su tiempo en Río Mayo, Villarruel detalló: “Me enseñó la importancia del federalismo, del sentir argentino, de la inmensidad de la Patagonia, por kilómetros desierta, que tenemos que proteger y defender para poder legársela a las nuevas generaciones de argentinos“.

“Soy chubutense por adopción y por elección”

La vicepresidenta explicó que al vivir en Río Mayo conoció las dificultades que se enfrentan cuando se vive lejos de los centros urbanos, con viajes obligados a Comodoro Rivadavia para acceder a consultas médicas y visitas al dentista. “El viento que te empuja, la nieve, las ovejas comiendo el pasto en el jardín, los amaneceres y los anocheceres tardíos, el frío que te cala los huesos. Toda esa adversidad me hizo amar aún más a la República Argentina. Fue poco mi tiempo acá en Río Mayo, pero debo decirles que soy chubutense por adopción, soy chubutense por elección”, afirmó.

Villarruel: “Fui muy feliz viviendo en Río Mayo”

En el inicio de su discurso, la vicepresidenta Villarruel recordó sus días en Chubut. “Fui muy feliz viviendo en Río Mayo. Fui muy feliz en cada uno de los días que viví en este pequeño pedacito de nuestra inmensa Patagonia. El recuerdo más querido de mi infancia fue los meses que vivimos en el Regimineto 37 del Ejército Argentino en Río Mayo. Con ustedes conocí lo que es vivir en el interior profundo de la Argentina, aprendí a amar el paisaje de la estepa patagónica, esa grandeza silenciosa que desafía al que la habita pero que se enraiza en el corazón para siempre”, afirmó.

“Es un día histórico”, afirmó el intendente Loyaute

“Es un uno de los actos más concurrido de las historia de nuestro pueblo. Quiero agradecerle al gobernador Torres porque me prometió que iba a venir con la vicepresidenta y cumplió”, afirmó el intendente Gustavo Loyaute.

Villarruel llegó a Río Mayo

La vicepresidenta Victoria Villarruel ya se encuentra en Río Mayo. Arribó cerca de las 15.45, acompañada del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Romero y Menna, presentes en los festejos

Mientras se esperan las presencias de Villarruel y Torres, ya están presentes en Río Mayo los candidatos de Despierta Chubut para las elecciones de octubre: la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Menna.

Ambos remarcaron la importancia de los convenios aprobados este jueves por la Legislatura, que le permitirán a la provincia realizar obras viales en las rutas 3 y 40 con fondos propios, en un mecanismos de compensación de deudas que Chubut tiene con Nación.

Todo listo para recibir a la vicepresidenta

Los vecinos de Río Mayo ya se preparan para recibir a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los abanderados están alistados en la plaza, frente al escenario montado en la localidad, donde se presentará también el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. También esperan policías, bomberos y miembros de las fuerzas armadas.

El locro de los festejos

La Municipalidad de Río Mayo compartió las imágenes del locro preparado por los cocineros que disfrutaron quienes se acercaron al Gimnasio Municipal, en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, destacó la visita de Villarruel desde el aeropuerto de Comodoro: “Es importante que una vicepresidenta de la Nación venga a Río Mayo”

“Es una linda historia, porque ella ha vivido toda su infancia en Río Mayo. Son 90 años y el intendente me pidió que le haga llegar la invitación. Le hicimos llegar la invitación y enseguida respondió que sí, que quería venir“, afirmo en diálogo con la prensa.

“Tiene un arraigo muy importante con con ese pueblo y y la verdad que es importante que una vicepresidenta de la Nación venga a a Rio Mayo”.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó antes del mediodía, minutos antes de as 12, al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Desde allí, abordó una camioneta y, escoltada por una comitiva, partió rumbo a Río Mayo en el marco de un importante operativo de seguridad.

La camioneta en que se traslada Villarruel.

