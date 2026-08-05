Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti y el Senado definirá si convalida la medida

La vicepresidenta habilitó a la senadora mendocina a participar de forma virtual por su embarazo avanzado, pero la decisión final quedará en manos del recinto.

En medio de la renovada tensión con el mileismo y tras la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la vicepresidenta Victoria Villarruel tomó una decisión con impacto directo en la sesión del jueves por la Ley de Tierras. La titular del Senado autorizó a la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, a participar de manera remota aunque dejó la decisión final en manos del recinto.

Fernández Sagasti atraviesa un embarazo avanzado, no solicitó licencia y permanece en Mendoza con indicación médica de reposo. Por ese motivo pidió autorización para intervenir a distancia en la sesión en la que se debatirá el proyecto de ley de propiedad privada que modifica el régimen de tierras rurales.

Según el decreto firmado por Villarruel, la habilitación se concede "ad referéndum" del Senado, por lo que será el propio cuerpo el que defina si acepta su participación virtual con voz y voto. El texto establece que la autorización regirá mientras se mantenga la restricción médica acreditada o hasta el inicio de la licencia por maternidad.

Además, el decreto dispone que la participación remota se realizará preferentemente desde la sede de la Legislatura de Mendoza, aunque aclara que esa condición no es obligatoria. Si por cualquier motivo la senadora no pudiera conectarse desde ese lugar, estará habilitada para hacerlo desde otro sitio que garantice las condiciones técnicas necesarias, sin que ello afecte la validez de la autorización.

Otro de los artículos del decreto establece que, una vez verificada su identidad, la participación remota será computada a los efectos del quórum y de las votaciones en igualdad de condiciones que la presencial. A la vez, remarca que se trata de una autorización "individual, excepcional y transitoria", que no modifica el reglamento del Senado ni crea un régimen permanente de sesiones virtuales.

La decisión abre un nuevo frente de discusión política y reglamentaria en una sesión que ya se anticipa compleja. Al haber sido autorizada "ad referéndum", el recinto deberá resolver si convalida la participación remota de la senadora. La Cámara alta es soberana para aceptar o rechazar esa habilitación.

En declaraciones recientes, Fernández Sagasti explicó que cursa más de ocho meses de embarazo y que cuenta con una restricción médica para viajar a Buenos Aires.

La definición sobre su participación se suma a la incertidumbre política que rodea el proyecto de ley de tierras. En los últimos días crecieron las dudas sobre el respaldo de algunos bloques dialoguistas, mientras el oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos de la oposición y abrió un intenso debate sobre el alcance de la reforma.

Fuente: Perfil