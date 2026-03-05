Video insólito: Milei sube cada par de meses los millones de argentinos que sacó de la pobreza

Tenembaum y Sietecase difundieron un compilado de discursos del mandatario refiriéndose a las estadísticas oficiales. Pasó de 8 a 15 millones.

En el pase radial entre Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenembaum en Radio con Vos se difundió una grabación compilada de varios discursos mensuales del presidente Javier Milei, en diferentes momentos, en el que va subiendo, de a un millón por vez, la estadística de cuántos habitantes del país salieron de la linea de la pobreza desde la asunción y la gestión del gobierno libertario.

En el editado se puede escuchar al mandatario arrancar con 8 millones de argentinos y, a medida que pasa los meses, se incrementa millón por millón, hasta llegar a los 15 millones de ciudadanos. Curiosamente, en el discurso, el promedio porcentual siempre se mantiene en 30%, sin que la cantidad millonaria de argentinos que supera la pobreza altere el porcentaje. Y tampoco hubo un boom demográfico en el medio.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, las cifras oficiales y los estudios de consultoras privadas coinciden en que la pobreza en Argentina ha mostrado variaciones relevantes, aunque con interpretaciones distintas según la fuente.Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el porcentaje de argentinos bajo la línea de pobreza experimentó un fuerte aumento en los primeros meses de 2024 —llegando a aproximadamente 52,9 % de la población durante el primer semestre del año, lo que significa alrededor de 24,9 millones de personas pobres en el país. Este repunte estuvo impulsado principalmente por el impacto de la devaluación de la moneda y la inflación tras el cambio de gobierno kirchnerista por el libertario..

No obstante, con la desaceleración de la inflación y la proliferación de planes sociales, los informes semestrales oficiales indican que la pobreza comenzó a disminuir. El segundo semestre de 2024 cerró con una tasa de pobreza del 38,1 %, lo que según INDEC equivalía a aproximadamente 11 millones de personas bajo la línea de pobreza. Ya en el primer semestre de 2025, el organismo registró una nueva reducción hasta 31,6 %, cifra que representa algo más de 14 millones de personas en situación de pobreza en el país.

Muchos descreen de la veracidad de estos números, tras la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 2 de febrero, poniendo punto final a una gestión de más de seis años frente al organismo que dirige las principales estadísticas oficiales de Argentina, incluida la inflación y la pobreza. Una salida que generó una fuerte repercusión política y económica, en un momento en que las estadísticas oficiales están bajo la lupa pública.

Según comunicaron fuentes del INDEC y declaraciones de funcionarios, el motivo formal de la renuncia fueron diferencias con el gobierno nacional sobre la implementación de una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lavagna había impulsado el cambio hacia un nuevo IPC basado en datos más actuales de la Encuesta de Gastos de los Hogares, pero el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, planteó que ese cambio debía postergarse hasta que la desinflación estuviera “totalmente consolidada”.

El ministro Caputo explicó que la salida de Lavagna se dio porque “se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarla ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba consolidado”, en referencia a la desaceleración de los precios que el gobierno promueve como uno de sus logros.

Fuente: Revista Noticias