Victoria Villarruel visitará Chubut y será recibida por “Nacho” Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, va a participar en el aniversario número 90 de Río Mayo donde también va a concurrir la vicepresidenta quien vivió en la localidad durante su infancia. Además, reafirmó un fuerte compromiso con el espacio político “Provincias Unidas” que busca una ‘agenda federal y sectorial’. Descartó una candidatura presidencial y subrayó que su prioridad es la provincia. También, mencionó que se sumarán más gobernadores a la iniciativa en un marco de renovación política.

En una rueda de prensa posterior a una serie de anuncios para el sector educativo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reconoció: “Me informaron que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, va a estar el próximo viernes 22 de agosto en Río Mayo. Ella vivió allí gran parte de su infancia y quería estar para los 90 años”.

A continuación, anticipó: “va a ser bien recibida como corresponde. La voy a estar esperando y voy a participar del aniversario por los 90 años de Río Mayo”.



