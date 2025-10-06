Victoria Villarruel posó junto a Gildo Insfrán y pidió “unidad nacional”

Mientras el oficialismo afrontaba la crisis electoral por la salida de José Luis Espert, envuelto en un escándalo narco, la vicepresidenta viajó a Formosa por los 50 años de la Operación Primicia.

En el marco de una jornada difícil para el oficialismo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en Buenos Aires, la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró este domingo junto al gobernador peronista de Formosa, Gildo Insfrán, en el marco de la celebración del Día del Héroe Formoseño.

En tono político, Villarruel convocó a “todos los argentinos” a reflexionar sobre el presente del país. “Es tiempo de la unidad nacional”, afirmó, marcando un mensaje de reconciliación en medio de un clima de fuertes tensiones políticas y sociales. Consultada por la prensa sobre la situación del peronismo en el Senado y la gobernabilidad del oficialismo, la vicepresidenta evitó profundizar y respondió: “Hoy es el día de los héroes formoseños”.

La vicepresidenta participó del acto por el 50° aniversario del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa, donde homenajeó a los 13 soldados asesinados en 1975 por Montoneros y en ese marcó llamó a “pensar en la unidad nacional”.

“Fue un hecho que ensangrentó a esta provincia, pero que mostró de qué están hechos los formoseños: de valentía y coraje”, sostuvo Villarruel durante el homenaje, que fue acompañada por el gobernador de la provincia y el jefe del Ejército, además de autoridades militares y familiares de los caídos.

“Para mí es un honor haber sido invitada a este aniversario, y también a un homenaje como este, para recordar a todos los que combatieron y defendieron las instituciones y la Patria”, señaló la vicepresidenta, quien además pidió “el reconocimiento histórico” a las víctimas del ataque.

Por su parte, Insfrán compartió una imagen junto a la titular del Senado en su cuenta de X y escribió: “Participamos del acto oficial por el Día del Héroe Formoseño, en el 50° aniversario de aquella defensa histórica del Regimiento de Infantería Monte 29. Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber”.

