Victoria Villarruel inauguró un busto de Isabel Perón y Patricia Bullrich la cruzó: “Está intentando un camino separado del Gobierno”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la vicepresidenta Victoria Villarruel “debería seguir la línea presidencial”.

Primero mostró fotos con la expresidenta en Madrid y más tarde inauguró un busto en la Casa Rosada. La vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo su Día de la Lealtad con centro en la reivindicación de Isabel Perón y en la fase del peronismo que representa la viuda del General. Pero tuvo un vuelto desde el propio gobierno del que forma parte. “Está intentando un camino propio, separado del equipo del Gobierno”, la cruzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Tuvo muchos gestos con el peronismo”, dijo Bullrich sobre Villarruel y de pasó evocó negativamente la gestión de la anciana exmandataria (que gobernó el país entre 19746 y el golpe de Estado de 1876), a la que calificó como “muy mala”.

A Villarruel le advirtió que “debería seguir la línea presidencial”, en una comentario referido a las acciones de la vice de este jueves y, por elevación, a la actitud general de distanciamiento, o autonomía política, respecto del presidente Javier Milei.

“Haber inaugurado el busto de Isabel es un gesto de querer tener agenda propia”, dijo puntualmente Bullrich sobre Villarruel, y dudó sobre la proyección de la vice: “No lo sé, no lo veo, no creo que por ese camino haya proyecto presidencial”.

Con el rescate de la figura de Isabel Perón, Victoria Villarriel reivindica la “parte” del peronismo de abierto enfrentamiento con los sectores combativos del propio movimiento, de los que la propia Bullrich formó parte en sus años juveniles. Esa fase que se inició con el propio Perón en vida después del asesinato del lider sindical José Ignacio Rucci, atribuido a Montoneros, aunque la organización nunca se lo atribuyó.

Claudia Rucci, la hija del jefe cegetista acribillado en 1973, participó en el acto que se llevó a cabo en el Salón de las Provincias del Senado, en el que estuvo Villarruel en calidad de titular de la casa legislativa tuvo como actividad más destacada la inauguración de la Cámara. Más temprano, la vice había mostrado una serie de fotos de su visita a Isabel durante su reciente gira europea.

“Acá no vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno, sino a cumplir con un acto de reparación histórica hacia una mujer, que viuda y en soledad, debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo”, posteó la vice después del acto.

Este jueves por la noche, en una entrevista en TN, Bullrich habló tanto a la figura de Isabel Martínez de Perón como del gesto de la vice. “Yo no reivindico la figura de Isabel. Fue una muy mala presidenta, y no estaba en condiciones de serlo. Esa no fue su responsabilidad: quizás su responsabilidad haya sido aceptar un cargo para el que no estaba formada”, lanzó sobre la exmandataria, que vive hace décadas en España.