Victoria Villarruel habría recibido financiamiento de acusado por la Masacre de Trelew

El abogado e influencer libertario Nicolás Márquez, conocido por ser el biógrafo del presidente Javier Milei, aseguró que la actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, habría recibido financiamiento para su ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) por parte de Roberto Guillermo Bravo, el exmarino acusado de haber participado en La Masacre de Trelew de 1972 y actualmente residente en Miami, Estados Unidos.

Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, lanzó datos que dan a entender que de quien habla es Roberto Guillermo Bravo, residente en Estados Unidos y reclamado desde 2008 por la justicia argentina para rendir cuentas por el fusilamiento de los presos políticos del 22 de agosto de 1972 en Trelew, en lo que se conoce como La Masacre de Trelew.

Márquez y Villarruel se conocen desde el 2004, según relató el escritor. Estudiaron juntos también en el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, una institución ligada al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ella, dio sus primeros pasos en la Asociación Unidad Argentina (Aunar).

Para el año 2000 se creó Memoria Completa, cuya cara visible era otra mujer joven que se hacía llamar Karina Mujica, con quien Villarruel terminó distanciada. Después, Villarruel lideró otro grupo, Jóvenes por la Verdad.

En 2006, se conformó el Celtyv, y Villarruel quedó como su cara pública. «Un quiosco», lo definió Márquez en un video que grabó este martes en su canal de YouTube titulado «Lo que no te contaron de Victoria Villarruel». En la grabación difundida dijo que hay un «financista que vive en Miami y que fue acusado por los sucesos de Trelew. Esto me lo contó ella y me lo contó el mecenas», afirmó.

A través de una demanda civil, en 2022 un grupo de familiares logró que un jurado hallara a Bravo culpable de tres asesinatos y un intento de homicidio en hechos ocurridos el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de Trelew. El marino apeló esa medida desde Miami, Estados Unidos, donde reside desde que se fue tiempo después de la masacre en nuestra ciudad.

Márquez recordó una cena celebrada en pleno macrismo, en el Círculo de Armas en la que había coincidido un grupo conformado por él, Agustín Laje, Villarruel, Carlos Maslatón, Juan Bautista «Tata» Yofre, Vicente Massot y José Martínez de Hoz (hijo), primogénito del ministro de Economía de la dictadura. Esa velada habría terminado mal cuando Martínez de Hoz les habría propuesto a Márquez y Laje conformar una ONG «de defensa de ideas», lo que a su entender, disparó los celos de Villarruel.

