Victoria Villarruel cuestionó la apertura de las importaciones: “Sin industria se pasa a depender de China”

La vicepresidenta realizó un posteo en su cuenta de X donde comentó la anulación de la Corte Suprema estadounidense a los aranceles a las importaciones por parte de Donald Trump.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del presidente Javier Milei, esta vez cuestionando la política de apertura de las importaciones del gobierno libertario, en un posteo en su cuenta de la red social X.

Villarruel señaló que la anulación por parte de la Corte Suprema estadounidense a los aranceles a las importaciones impuestos por el presidente Donald Trump “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno”.

“Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, agregó la vicepresidenta en coincidencia con la visión del presidente norteamericano de proteger la industria local.

Y agregó: “La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios”.

“En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo”, cerró la vicepresidenta.

El cuestionamiento de Villarruel llega en la semana donde anunció su cierre la fábrica de neumáticos FATE, entre otras causas, por la competencia de la entrada de productos desde China.

“Con una apertura muy abrupta en la que el timing no acompaña todos los esfuerzos del Ejecutivo para mejorar la competitividad, se producen efectos como los que estamos viendo”, señaló Juan Cantarella, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

China, el principal socio comercial

Este jueves, el INDEC informó que la balanza comercial marcó un superávit de US$ 1.987 millones. En ese contexto, “China se consolidó como el principal socio comercial de la Argentina en el último semestre, concentrando el 18,8% del intercambio comercial total”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA.

En 2025, el intercambio comercial con China registró el mayor déficit con respecto al resto de países, con US$ 8.155 millones. Las exportaciones alcanzaron US$ 9.799 millones (11,3% del total), con un aumento de 61,4% respecto de 2024. Por su parte, las importaciones sumaron US$ 17.954 millones (23,7% del total) y aumentaron 53,9%.

En enero de 2026, China volvió a ubicarse como el primer socio comercial, siendo el cuarto destino de las exportaciones argentinas y el principal origen de las importaciones. Según el INDEC, el saldo comercial fue negativo en US$ 1.022 millones, por exportaciones de US$ 414 millones e importaciones de US$ 1.436 millones.

Fuente: Perfil








