Victoria Villarruel apuntó contra Fabiola Yañez tras su explicación sobre la fiesta en la Quinta de Olivos

“Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante”, escribió la vicepresidenta en X

La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó contra la ex primera dama Fabiola Yañez, quien en una entrevista brindada ayer intentó justificar su fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos mientras regían las restricciones de circulación por la pandemia de covid.

La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían.

Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 11, 2024

“La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante. Perdonen por no sentir lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo”, escribió Villarruel en X.

La fiesta de cumpleaños en Olivos ocurrió el 14 de julio de 2020 en plena cuarentena estricta por la pandemia. Nueve personas asistieron al chalet presidencial en ese entonces, muchos de los cuales eran amigos de Yañez o trabajaban en el cuidado de su imagen. La información sobre las visitas a Olivos llegaron el 12 de agosto de 2021, cuando la periodista Guadalupe Vázquez dio a conocer en LN+ la foto de la fiesta y Yañez quedó envuelta en el escándalo. La ex primera dama aseguró en una entrevista con Infobae que Fernández la responsabilizó a ella “más de una vez”.

“Incluso teniéndome sentada frente a él en un lugar con muchísima gente, él dando una conferencia con muchísimos periodistas. Y lo volvió a repetir estando yo sentada enfrente de él y embarazada. Lo volvió a repetir. Otro juego psicológico que me hicieron. Como decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa. Porque él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad”, insistió. El expresidente había dicho en aquel entonces durante un acto público que su entonces pareja había organizado la reunión.

Sin embargo, evitó decir quién la organizó. “Era mucha gente que trabajaba dentro de Olivos. El personal de la Casa Rosada trabajaba en la Jefatura de Gabinete. Solo en Olivos hay 80 empleados. Entraba gente todo el tiempo, pero a trabajar. Y esa gente trabajaba, ese día habíamos estado trabajando en una campaña que yo había querido, pero bueno, nunca tuve apoyo para tantas, tantas cosas que hice. La verdad que nunca hubo apoyo desde ningún lado. Yo seguí mucho el tema social, con comedores, con niños, con el bullying, lugares en los que ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Social ayudaba”, contó.

Tras la denuncia de Yañez a Fernández por violencia de género, se conocieron fotos de los hechos de violencia física que sufrió la ex primera dama y capturas de mensajes de Whatsapp entre ellos. Uno de los chats, donde la ex primera dama le reclama al exmandatario por los golpes que recibió “entre ayer y hoy”, tiene fecha correspondiente al 13 de agosto de 2021, es decir, un día después de que se hiciera público el escándalo de Olivos.