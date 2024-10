Victoria Vannucci mostró cómo festeja Halloween y recibió un mensaje que la sorprendió

Junto a sus hijos Indiana y Napoleón, la mediática ambientó su casa con adornos típicos e hizo una preparación especial.

Victoria Vannucci hizo calabazas de Halloween junto a sus hijos Indiana y Napoleón. En sus redes sociales, compartió videos donde mostró los preparativos y recibió un mensaje que la dejó sin palabras. “Hermoso piropo”, destacó.

A días de la Noche de Brujas, la influencer y sus hijos ambientaron su casa con adornos típicos de Halloween. Incluso, compartió un video en el que mostraba cómo decoraba una calabaza.

“Pumpkin time. Hora de hacer nuestras scary”, escribió en la publicación que no pasó inadvertida entre sus más de tres millones de seguidores que reaccionaron con todo tipo de comentarios y ocurrencias.

Sin embargo, hubo un mensaje que llamó la atención de la influencer. “La diferencia entre vos y una carrera universitaria es que a vos nunca te cambiaría por otra”, escribió un internauta. A lo que ella respondió: “Hermoso piropo”.

Hace algunas semanas, Victoria Vannucci compartió un llamativo video en Instagramy el posteo generó preocupación entre sus más de tres millones de seguidores.

“Mi hija es preadolescente. Y si alguien tiene un consejo, por favor pasen, porque los necesito”, escribió la extenista en una publicación junto a un video en el que se muestra llenándose la cara de chocolate.

“Indiana, Indianita, bien que lo comés”, se la escucha decirle a su hija, fruto de su relación con Matías Garfunkel, mientras come chocolate. De fondo, la nena exclama y su mamá redobla la apuesta: “¿Qué querés? ¿Qué querés hacerme?”.

“Ay, no sabés qué rico… Mirá”, le dijo mientras se pasaba la espátula de cocina por la cara y agregó: “Me estoy haciendo una máscara de chocolate”. “Tomá, no te enfoco”, le dice a Indiana, que no deja de gritar.

El video de un minuto no pasó inadvertido entre los usuarios que se dividieron en opiniones y reaccionaron con todo tipo de comentarios. “Psiquiatra urgente”, “¿Qué le pasa a esta señora por dios?”, “¿Qué le pasa pobre?”, “Está bien que sea feliz, Vicki… Pero jugar así con la comida, más con tanta gente que tiene necesidad…”, “No puede gritar tanto. Estallé de risa”, “No des bola a nadie. Sé vos y los demás que la vean pasar”, fueron algunas de las reacciones.

