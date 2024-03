Victoria Vannucci contó que participó en orgías con una primera dama europea

La mediática habló sin tapujos sobre las fiestas sexuales de las que formó parte junto a Matías Garfunkel, su exesposo.

Cuando Victoria Vannucci y Matías Garfunkel estaban juntos circulaba un rumor de que ambos participaban de orgías con personas influyentes del jet set. Ahora, en una entrevista con Tamara Pettinato, la mediática se animó a hablar sin tapujos sobre el tema.

Al ser consultada por esos trascendidos, la exmodelo respondió: “Sí, totalmente. Y eran muy interesantes eh, muy interesantes”. En esa línea, dio más detalles sobre las fiestas sexuales: “Se hacían una vez por año y eran en castillos. No era algo así nomás, no. Era algo importante”.

“Gente importante. Estaba, por ejemplo, lo puedo decir ahora porque ya no es más el presidente, esta cantante Carla Bruni”, lanzó sin filtros haciendo referencia a la exesposa de Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia.

Carla Bruni, en su rol de primera dama, acompañando a Nicolás Sarkozy. (Foto: Reuters).Por: CHARLES PLATIAU | REUTERS

Sin pelos en la lengua, Vannucci siguió graficando cómo eran las orgías: “Se hacían en unos castillos impresionantes. Una vez fuimos a uno en Holanda. No sabés lo que era. Hay lockers para cambiarse, hay pisos especiales, y es libre la participación. El que quiere con la que quiere, o los que quieren con los que quieren”.

Cuáles eran las reglas de las orgías de las que participaba Victoria Vannucci

Por último, Vannucci señaló cuáles eran las reglas de esos encuentros sexuales: “Uno no se puede apartar de cierto reglamento. Por ejemplo, hay bebidas para tomar, por supuesto, pero si te emborrachás no podés acceder a otra persona. Y claro que siempre tiene que haber un consentimiento. Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto que no se le permite mantener esas relaciones”.

Victoria Vannucci regresó al país y reflexionó sobre los errores que cometió en el pasado

Después de varios escándalos y de su separación de Matías Garfunkel,Victoria Vannucci optó por mantener un bajo perfil y se instaló en California. De visita en el país en marzo de 2022, la extenista dio una nota donde reflexionó sobre los errores del pasado y expresó sus deseos de mirar al futuro.

“Sufro de panic attack y tengo la suerte de poder tener a tu camarógrafo y notero que me están secundando en ese sentido. Ténganme paciencia voy a hacer todo lo posible”, dijo notablemente nerviosa en diálogo con LAM (América).

Acto seguido admitió que extrañaba mucho el país. “Extraño la comida, a la gente, a ustedes… Desde afuera se extrañan hasta los periodistas”, lanzó divertida.

Aprovechando la visita, Ángel de Brito señaló lo alejada que estaba la extenista de los medios: “Desapareciste mucho tiempo, volviste a aparecer y dijiste ‘extraño hasta los periodistas’. En un momento no la pasaste tan bien con la prensa…”. Ella asintió y reconoció que la pasó mal, que estuvo deprimida y que hasta evitaba ver noticias porque le causaban dolor. “No la pasé bien, pero crecí mucho. Soy más grande, estoy más madura, soy mamá de dos hermosos hijos y creo que la vida me ha enseñado muchísimas cosas. Aprendí de mis errores”, sostuvo reflexiva.