Victoria Tolosa Paz sobre los dichos de Cristina: “Lo de ayer fue un palazo frontal”

La ministra de Desarrollo Social sostuvo que la vicepresidenta, que la cuestionó en su discurso de este lunes, “tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad”.

La precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz se refirió a los dichos de Cristina Kirchner durante el acto de ayer. Y definió al armado de las listas de Unión por la Patria como un parto: “Parí la unidad, fue un parto con dolor porque tuvimos que ceder” Y agregó: “fue un parto con dolor, angustia, llanto y desesperanza”. Además, dio detalles de cómo fueron las horas previas a la presentación.

Luego de las duras críticas de Cristina Kirchner durante el acto de la presentación de la fórmula Massa-Rossi, Victoria Tolosa Paz, salió a responderle a la vicepresidenta: “Lo de ayer no fue un palito, fue un palazo frontal”.

En diálogo con Jorge Rial, durante el programa Argenzuela de Radio 10, la ministra enfatizó: “Cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos da palazos y lo de ayer fue un palazo frontal. No se puede negar la contundencia. Ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad”.

“No es importante lo que Cristina piense de mí. Es importante dejar entrever que se están llevando puesta la voz, el llanto, la desesperanza y la militancia de más de 60 mil compañeras que querían participar”, sentenció Tolosa Paz.

¿Hay unidad?

En la misma línea la ministra de desarrollo social destacó que: “La unidad tenía que reflejar a los tres espacios y aunque ella (Cristina Kirchner) tenga un encono, a esta altura personal, con el Presidente de la Nación (Alberto Fernández), la unidad tiene que contemplar a todos y cada uno de los matices del Frente o por lo menos tratar de contener a todos”.

“Cuando tomaron la decisión de que [Santiago] Cafiero, la que está hablando y Daniel Scioli sostuviéramos Unión por la Patria con los piecitos adentro del plato, fue una decisión entendiendo que no era de una persona. No valgo yo por mi nombre y apellido sino porque hay una construcción de abajo hacia arriba que se expresó en los más de 60 mil avales en provincia de Buenos Aires y en las más de 120 listas que se iban a presentar”, agregó.

“Entre los tres pilares del frente no había acuerdo”, comenzó a describir Tolosa Paz en relación con el armado de las listas y agregó: “Ayer quedó claro. Cristina (Kirchner) lo quería a Wado (De Pedro), Alberto no tenía problema con Sergio Massa pero no venía la propuesta como candidato y el propio Daniel Scioli expresaba un peronismo que no cerraba en los otros dos sectores que nos permitió caminar durante el último mes con mucha esperanza de sectores que querían verlo a Scioli en una especie de segunda oportunidad”.

Con respecto a cómo fue el armado, la ministra de desarrollo social confesó que “Santiago Cafiero fue el mensajero que le informó el cambio de las listas”. Mientras que Juan Olmos fue quien se encargó de la comunicación entre la vicepresidenta y el resto del bloque peronista.