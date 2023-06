Victoria Tolosa Paz: “Es increíble que el Frente de Todos quiera pasar a ser un frente de pocos”

La funcionaria y precandidata a gobernadora insistió con las PASO. Convencida de que triunfará junto a Scioli, señaló que no hay candidato de síntesis en el Frente de Todos y que por eso hay que darle la decisión a las bases.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, insistió con que el oficialismo debe ir a las PASO. “Es increíble que nuestro Frente de Todos, quiera pasar a ser un frente de pocos”, se lamentó.

La precandidata a gobernadora bonaerense que acompaña la aspiración presidencial de Daniel Scioli sostuvo que las PASO “movilizan” al FdT: “Tenemos que canalizar las diferencias que tuvimos en los últimos 3 años”, dijo en el programa “Mañana Sylvestre”, por AM710.

Asimismo, dijo que el 13 de agosto es un día clave y ratificó sus intenciones de competir junto al actual embajador en Brasil. “Con Daniel (Scioli) vamos a ganar y queremos que todo aquel que pierda nos acompañe”, manifestó.

La ministra del gabinete de Alberto Fernández insistió con que el espacio oficialista tiene que ir a las PASO para que de allí surja un candidato elegido por la base electoral del Frente y no a dedo. “Me da miedo y temor ser parte de un espacio que se aleja de la participación popular. Ya la propia Cristina no es candidata, el presidente tampoco, entonces no hay síntesis”, dijo.

Tolosa Paz también señaló que durante sus recorridas se encuentra con “compañeros que si (Sergio) Massa se presenta lo votarían, lo mismo con “Wado” (De Pedro). Pero no hay síntesis y las encuestas reflejan que el Frente de Todos es competitivo si va a la PASO. Tenemos muy buenos candidatos, pero ninguno solito va a lograr lo que como equipo vamos a lograr el 13 de agosto si hacemos lo que sostenemos con Daniel”.

“Con Daniel hemos sido coherentes”

A modo de respuesta a las críticas internas que se han escuchado por lo bajo desde su lanzamiento para competir por la Gobernación bonaerense en una boleta de Scioli presidente, Tolosa Paz dijo que ambos “hemos sido dirigentes coherentes que estuvimos durante los 12 años del Frente para la Victoria, acompañamos la candidatura de Cristina a senadora e integramos el Frente de Todos”.

Campaña de Victoria Tolosa Paz y Daniel Scioli.

“Hoy todo el mundo le valora la coherencia y la lealtad a Daniel Scioli”, siguió.

Con relación a las PASO, la funcionaria dijo que se trata de un proceso que “moviliza al peronismo porque la base le pide a la dirigencia que la deje participar”. Y señaló que “tenemos que aprender de los errores y ampliar el Frente de Todos y no de unos pocos. Todas y todos los posibles candidatos tenemos que estar jugando y participando“.

Las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social llegaron en medio de la intensificación de voces del Frente Renovador, con Sergio Massa a la cabeza, que insisten con que haya un candidato único sin la posibilidad de habilitar las Primarias. “En materia economía va a tranquilizar las cosas que el Frente de Todos esté más cerca del techo que del piso, que sea el más votado”, opinó.