Victoria Tolosa Paz confirmó que será la candidata de Scioli a gobernadora de Buenos Aires en las PASO

“La única que sabe contra quién voy a competir es Cristina Kirchner”, dijo la ministra de Desarrollo Social; se abre la posibilidad de una interna con Axel Kicillof

A la espera de que se definan las candidaturas en el sector kirchnerista del oficialismo, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, tomó la posta esta mañana y anunció que se postulará a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Lo hará, según dijo, para acompañar la fórmula que el embajador en Brasil, Daniel Scioli, encabezará para la Casa Rosada en estas elecciones 2023. Ambos ya se habían mostrado juntos en actividades y este mediodía recorren el municipio de Tres de Febrero, según se pudo saber.

La funcionaria que en su momento contó que quería ser intendenta de La Plata ahora está dispuesta a llegar a la capital pero como gobernadora, mientras todavía hay dudas sobre si el actual mandatario, Axel Kicillof, competirá por la provincia o irá a la nacional, mientras sus laderos presionan para que se quede en territorio bonaerense.

“Yo quiero jugar en las PASO en la provincia de Buenos Aires. Muchos me preguntan ‘Victoria, ¿vas a competir en la provincia?‘. Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Voy a competir, no está claro contra quién. Y me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato”, marcó en Radio 10 para contrastar con la terminal K del Gobierno.

Tras ello insistió en esta última idea y dijo que tomó la decisión sin saber con quién tendrá que enfrentarse y que lo hizo con la vocación de que no se puede especular.

Victoria Tolosa Paz y Daniel Scioli en 3 de FebreroPrensa Scioli

En tanto, analizó respecto del espacio oficial: “Hoy hay una foto que te refleja un posible escenario. Quiero ver en 15 días ese posible escenario y más de uno se va a sorprender”. Así dejó caer un desliz para poner en duda la supuesta apuesta nacional del kirchnerismo por su par del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. De acuerdo a lo que planteó Tolosa Paz, Cristina suele “cerrar sus estrategias electorales a última hora, sobre el límite de la inscripción de las listas”.

En base a eso, la ministra -que es del riñón del presidente Alberto Fernández aunque siempre evitó criticar a la vice en público- dijo que respeta a la exmandataria, pero que se ancló para definir su candidatura en cómo está el panorama del Frente de Todos hoy. “Yo solamente trabajo con un escenario posible de certeza, que es el que puedo construir con quienes acompañan a Daniel Scioli y me acompañan a mí desde hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina”, explicó la funcionaria que desde principio de año aceleró la construcción de su armado provincial con su fuerza, Camino a la Victoria, que lleva banderas rosas y estuvo presente en la Plaza de Mayo la semana pasada, cuando la expresidenta habló por última vez.

A la espera también de que el kirchnerismo defina quién será su alfil, y mientras el ministro de Economía, Sergio Massa -que está en China con Máximo Kirchner-, pide evitar las PASO, Tolosa Paz elogió a quien será su referente para la Casa Rosada. “Scioli obviamente amplía, abraza, contiene y puede ser la expresión legítima de esa mayoría que tenemos que construir para ganar en primera vuelta”, sostuvo y acotó: “En un ballottage necesitamos obviamente a la figura de mayor amplitud. Respeto a todos los compañeros que se presentan, pero yo claramente juego con Daniel, porque creo que es el hombre para la etapa que viene”.

Por último aseguró que quiere “darle fuerza” a la postulación del embajador, que tiene “lealtad y convicción”, y recordó el momento en que el actual representante en Brasil perdió contra Mauricio Macri, en 2015, cuando dejó la gobernación bonaerense, que administraba desde 2007, para llegar a Balcarce 50. “Daniel se quedó en la puerta de la entrada de la Presidencia hace ocho años y claramente todos sienten que hay una segunda oportunidad para él”, indicó.

Scioli, por su parte, saludó el lanzamiento de Tolosa Paz: “Es una satisfacción tener a Victoria Tolosa Paz como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en nuestra propuesta para las PASO. Con mujeres como Victoria, garantizamos capacidad y compromiso para construir una Argentina con más oportunidades para todos”, escribió en Twitter.

Es una satisfacción tener a @vtolosapaz como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en nuestra propuesta para las PASO. Con mujeres como Victoria, garantizamos capacidad y compromiso para construir una Argentina con más oportunidades para todos.… pic.twitter.com/70Nwu1dEyM — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) June 1, 2023