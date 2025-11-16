Viajó a Cancún por su cumpleaños, tuvo un ACV y terminó en terapia intensiva: buscan recaudar US$50.000 para pagar los gastos

Santiago viajó a la ciudad balnearia con sus amigos de toda la vida para festejar sus 40; una mañana despertó y la mitad de su cuerpo estaba dormido; su familia y amigos buscan recaudar dinero para ayudarlo

Santiago había planeado el viaje durante más de un año. Sus amigos, divididos entre Argentina y España, se juntarían en un sentido festejo por sus 40 años en Cancún, México. Sería el reencuentro de sus amistades de toda la vida. Todo siguió con normalidad y mucha emoción: Santiago viajó y se encontró con sus amigos en una celebración que prometía ser inolvidable. Sin embargo, todo cambió cuando un día, tras levantarse en su habitación de hotel, cayó al piso y vio que un lado izquierdo de su cuerpo estaba dormido. Poco después, quedó internado en terapia intensiva en un hospital privado en Cancún donde la deuda aumenta día a día. Ahora busca recaudar los casi US$50.000 que debe para cubrir los gastos.

Marta describe a su hijo Santiago como un ser noble y generoso. Cuenta, además, que se encontraba en un proceso de transformación física, emocional y mental muy grande y trascendental. “Buscaba bajar de peso para tener otro estilo de vida. Logró bajar 18 kilos y recopilaba todo a través de una cuenta de Instagram. Él es tenaz, constante y todo lo realizó con mucho esfuerzo. Estoy orgullosa de ser su madre”, detalló.

Santiago durante su internación

El viaje era un deseo enorme de Santiago, que vive hace dos años en Barcelona con su novia Milgraos y tiene una consultoría de marketing. Su objetivo era juntar a su grupo de amigos de toda la vida, a quienes no veía hace más de un año. Eran seis amigos que viajaban desde Barcelona, junto a él, y nueve desde la Argentina.

La llegada a Cancún fue feliz. Hasta que ocurrió el incidente. Santiago cayó al piso y sintió que la mitad izquierda de su cuerpo no reaccionaba. Intentó pararse, pero no pudo. Con su voz, logró activar al asistente virtual de voz que tiene su teléfono y, así, dictarle que le enviara un mensaje a sus amigos pidiéndoles ayuda. Llegaron diez minutos después y pidieron auxilio al hotel, que lo trasladó a un hospital privado de enormes costos, el Hospiten Cancún. Para ingresar, Santiago tuvo que dejar una tarjeta de crédito. Y allí los gastos comenzaron a acumularse.

Santiago junto a sus amigos

Allí le dijeron lo peor. Había sufrido un evento isquémico cerebral (ACV). Para su recuperación, Santiago debe permanecer internado en el nosocomio en terapia intensiva mientras le realizan diversos tratamientos y estudios neurológicos para monitorear su evolución.

Marta recibió la noticia por parte de su hija Luciana, hermana de Santiago que también reside en Barcelona. “Mi marido atendió el teléfono y lo veo hablando en un tono muy diferente. Pregunto qué pasó y ella me dijo que Santito tuvo un ACV. Yo me descontrolé porque sentí lo que todo el mundo siente: que podía tener consecuencias terroríficas”, señaló.

Cada día que pasaba, los gastos se acumulaban más para Santiago y su familia. Los primeros días de atención en el hospital superaron los 27.000 dólares. Cada día adicional que Santiago debió permanecer internado costó alrededor de 10.000 dólares. La deuda llegó a los US$47.600. Mientras tanto, Santiago responde bien a los estímulos y se encuentra encaminado en su recuperación.

Sin embargo, las cuentas siguen creciendo y una nueva noticia generó aún más preocupación. Por recomendación médica, Santiago no podrá volar por al menos 15 días después de su salida del hospital. Esto implicará que Santiago se aloje dos semanas extra en Cancún. Esto se suma a los gastos médicos, los medicamentos que deberá tomar y a la rehabilitación que deberá realizar.

Los datos para donar y ayudar a Santiago

Por este motivo es que la familia de Santiago inició una colecta para que reciba la atención correspondiente, pero también que continúe con su recuperación y, cuando esté bien, se garantice su traslado seguro a la Argentina.

Su objetivo es recaudar US$50.000 destinados a pagar la internación y el tratamiento en terapia intensiva; los estudios, resonancias y medicamentos necesarios; la rehabilitación y recuperación; y los gastos de estadía y traslado posteriores.

Las donaciones pueden realizarse a través de la página de Go Fund Me, donde iniciaron una colecta por Santiago. También se puede donar a la cuenta de Mercado Pago con el alias martipas0454, a nombre de Marta Inés Pasqualis.

“Para afrontar los gastos hicimos todo. Usamos ahorros, pedimos un préstamo personal y con tarjetas de crédito… Por eso hacemos esta campaña. Para poder afrontar estas obligaciones que asumimos”, expresó Marta.

Por Ailén Rocío Vila-La Nación