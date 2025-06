Vestido de encaje, diseño europeo y accesorios: el look playero de Wanda en Ibiza que marcó tendencia

Lejos de los tribunales y cerca del mar, la empresaria eligió un outfit de alto impacto visual y estimado en miles de euros

No importa dónde esté. No importa si hay sol, audiencia judicial o escándalo en puerta: siempre que se presenta, Wanda Nara lo hace como una declaración. Esta vez, desde las playas doradas de Ibiza, donde decidió tomarse un descanso justo después de enfrentar una nueva instancia del juicio por su divorcio con Mauro Icardi en Italia. Y si bien el paisaje era de postal, lo que capturó la atención fue, una vez más, su vestuario ante las cámaras.

En la imagen compartida en redes, Wanda aparece de espaldas, en la orilla, saludando al mar. Lleva un vestido negro de encaje traslúcido, largo hasta los tobillos, con mangas sueltas que caen como alas. El cabello, suelto y peinado con ondas amplias, cae sobre la espalda y cubre el escote profundo del diseño. Pero el foco visual se lo llevó un bolso de Miu Miu, modelo de mano tejido con ribetes de piel, cuyo precio de lista alcanza los 1.900 euros. Una pieza estival, artesanal y con acento de lujo que combina la ligereza de lo natural con la firma de moda más codiciada del momento.

En su muñeca, otro elemento que no pasó desapercibido: una Cartier Love, la clásica pulsera de oro amarillo valuada en 8.050 euros, pieza de colección en el joyero de la empresaria. Pero no es la única, ya que sumó a su look una Juste un Clou, también de Cartier, modelo clásico en oro blanco, que se cotiza en 9.350 euros. Un detalle más: en publicaciones anteriores se la ha visto usando otras versiones de las mismas piezas, incluyendo variantes con diamantes cuyos valores supera los 14 mil euros. De esta manera, solo entre bolso y brazaletes, el look de playa oscilaba los 50 mil euros.

El outfit integrado con marcas de lujo que eligió Wanda

Este gesto de opulencia estilística no es casualidad en su vida, donde la moda forma primordial. Apenas unos días antes, en plena audiencia por el divorcio con Icardi, Wanda ya había lanzado un mensaje visual que no pasó desapercibido. Bajó de un Lamborghini rosa, propiedad del futbolista, con varios minutos de retraso, enfundada en un saco oversized gris oscuro, con hombreras marcadas y un pantalón de vestir amplio a tono, que caía recto sobre stilettos negros de Yves Saint Laurent. El conjunto, lejos de la rigidez tradicional, parecía responder a una consigna estética: control visual, rebeldía formal.

La lujosa cartera que eligió la empresaria para pasar el día bajo el sol

Debajo del saco, llevaba una camisa blanca holgada, apenas desabrochada, de corte masculino, que dejaba asomar una corbata rayada en granate, blanco y gris, suelta, ladeada, más como accesorio disruptivo que como símbolo de sujeción. Completó el conjunto con una cartera Hermès color borgoña, de formato rígido, sin correa visible, que sostenía en la mano izquierda, como un trofeo de poder.

Por otro lado, el peinado, que se trató de moño alto desprolijo, y los aros dorados XL, sumados a unas gafas de marco negro grueso, reforzaron una imagen que oscilaba entre lo rebelde y lo estudiadamente informal. Un “descuidado” de alto presupuesto, calculado al milímetro.

Este tipo de estrategias visuales, propias del star system internacional, también han sido utilizadas por figuras como Amber Heard, quien durante su juicio por difamación con Johnny Depp eligió trajes sobrios y cuidadosamente seleccionados para transmitir control, presencia y determinación. En ambos casos, la ropa dejó de ser indumentaria para convertirse en lenguaje.

Algunas de las postales de Wanda durante su día de playa (Instagram)

Wanda Nara entiende eso como nadie. Cada prenda comunica. Y, además, cada bolso, cada joya, cada textura o material selecciona el mensaje que quiere transmitir. En Ibiza, la postal fue otra, pero igual de planificada: una mujer sola frente al mar, con un vestido que flota, un bolso de lujo en la mano y joyas que dicen sin hablar.

Por Martina Cortés- Infobae