“Ver para ser libres”: ya se hicieron más de 4.600 controles oftalmológicos y se entregaron más de 4.000 anteojos en Chubut

El programa que detecta de manera temprana dificultades visuales en estudiantes sigue su recorrida por la provincia. Durante su paso por Esquel se atendieron cerca de 450 alumnos y se entregaron más 240 anteojos.

El programa “Ver para ser libres”, que tiene como objetivo detectar de manera temprana dificultades visuales en estudiantes garantizando controles oftalmológicos junto a la provisión de anteojos sin costo para los alumnos que los necesiten, sigue recorriendo Chubut y ya alcanzó los 4.626 alumnos atendidos junto a 4.061 anteojos entregados.

Las últimas actividades se desarrollaron en Esquel, a partir de la llegada de una de las unidades móvil totalmente equipadas para tal fin, registrándose alrededor de 450 controles oftalmológicos y la entrega de unos 240 anteojos.

En la ciudad cordillerana las acciones se llevaron adelante jueves y viernes en el predio de la Escuela N ° 112, en el barrio Mataderos de Esquel. En este establecimiento educativo, personal médico del Hospital Zonal de Esquel (HZE) y referentes del programa brindaron atención especializada a estudiantes del Nivel Primario, puntualmente de las Escuelas N° 112, 54, 179, 205 y 210.

El programa es promovido en conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de un operativo interministerial impulsado por el Gobierno del Chubut.

Trabajo articulado

Desde Esquel, la subsecretaria de Salud Pública del Chubut, Anabel Pena, explicó que “Ver para ser libres” está dirigido a niños en edad escolar. “Es un trabajo conjunto entre las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Humano, donde evaluamos la agudeza visual” de los alumnos, indicó.

“Los chicos que presentan disminución en la agudeza visual son evaluados por oftalmólogos que dicen si hay indicación o no de usar lentes. Cada anteojo se fabrica en el momento, es decir que el estudiante en unas pocas horas se lo lleva”, describió.