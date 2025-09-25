Vecinos tomaron el Concejo Deliberante de Rawson por un aumento de luz: gritos, empujones y cacerolazos

Los vecinos recibieron boletas de hasta un millón de pesos. La protesta duró todo el martes y recién culminó en la madrugada del miércoles.

Vecinos tomaron el Concejo Deliberante de Rawson para manifestarse en contra de un aumento de la tarifa de luz. El recinto no aprobó la derogación de los nuevos importes de energía eléctrica debido a que no concurrieron los representantes de la empresa a cargo del suministro.

La compañía cooperativa incrementó la tarifa en casi un 400% y algunos usuarios recibieron boletas de hasta un millón de pesos, lo que provocó la reacción de los vecinos. “Son tarifas que no podemos pagar. Escuchen al pueblo”, remarcó el grupo.

Los concejales, frente a esta situación, se desligaron del aumento de las tarifas e indicaron que las subas no corresponden a los números aprobados. “Aplicamos aumentos de 15 mil, 22 mil y 25 mil pesos de acuerdo a las categorías. Está clarísimo que hay una diferencia entre lo aprobado por el Concejo Deliberante y lo que mandó la cooperativa. Queremos reunirnos con el interventor”, señaló Dulio Monti, presidente del Concejo Deliberante.

El martes por la noche estaba programada una reunión entre los vecinos y delgados de la empresa eléctrica. Sin embargo, la situación pasó a mayores cuando los allegados en las inmediaciones se enteraron de que la reunión de comisión no iba a prosperar por la ausencia de una parte de los involucrados en la discusión.

“Hoy estuvimos hablando y no les entró lo que queremos. Se están queriendo salir con la suya. Estamos hablando en serio, la gente no puede pagar esas boletas. Les están faltando el respeto a todos los vecinos“, dijo uno de los presentes.

Ante esto, los vecinos, descontentos luego del encuentro con los concejales, decidieron quedarse en el edificio esperando explicaciones. Allí eran 14 y no se fueron hasta entrada la madrugada del miércoles. “Ellos no saben de la situación de los vecinos, la estamos pasando mal. Me da bronca y me da impotencia, ellos tienen poder de decisión y pueden hacer algo”, dijo otro vecino que definió a la situación como “desesperante”, en uno de los momentos de gritos y empujones.

Frente al estado de nerviosismo, algunos vecinos adultos mayores se descompusieron: una mujer fue sacada por la ventana para que reciba atención médica, tras recibir un leve ataque de pánico. Entre tres personas le tuvieron que acercar una silla y la auxiliaron para que pudiera salir del edificio.

Luego de los incidentes en el Concejo Deliberante, el intendente de Rawson, Damián Biss, se reunió con el juez federal Hugo Sastre, y el interventor de la cooperativa eléctrica, Juan Manuel Ibañez. Concluyeron que, hasta que no se aclaren la situación y el nuevo cuadro tarifario, no habrá cortes de luz.