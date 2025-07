Valijas sin control en la Aduana y la conexión La Libertad Avanza: los ingresos del hermano de Laura Arrieta a Casa Rosada

Fernando Arrieta hace política en territorio bonaerense y tiene su propia fundación, llamada Dale. En LLA lo desconocen, pero fue a la Casa de Gobierno dos veces y sus ingresos fueron autorizados por Santiago Caputo.

Fernando Arrieta es el hermano de Laura Belén Arrieta, la mujer que aterrizó en febrero en Argentina a bordo de un avión privado y que logró escapar a los controles de rigor de Aduana y de la Policía Aeroportuaria. Se trata de un dirigente que hace política an territorio bonaerense y a pesar de que en La Libertad Avanza lo desconocen, ingresó a la Casa Rosada al menos dos veces. En ambas ocasiones, sus visitas fueron autorizadas por el asesor presidencial Santaigo Caputo.

El asunto explotó en marzo con una editorial de Carlos Pagni. El periodista contó que el 25 de febrero Laura Arrieta ingresó al país en un vuelo privado. Esta semana, la periodista Luciana Geuna dio a conocer los videos en los que se la ve llegar con, al menos, 10 valijas. En la Justicia se abrió una investigación sobre irregularidades bajo la hipótesis de un posible contrabando con connivencia estatal. En las imágenes se puede ver con claridad que no se hicieron los controles correspondientes y la hipótesis que se baraja es que “hubo una orden de arriba” que se lo permitió.

Desde que se conoció el dato, todas las miradas se pusieron sobre la joven y hay datos concretos que la vinculan con La Libertad Avanza: su hermano, Fernando Ariel Arrieta, ingresó en dos oportunidades a la Casa Rosada y tiene actividad partidaria en territorio bonaerense desde la ignota Fundación Dale.

Arrieta (Laura Belén) llegó a los títulos de los medios más conocida por su oficio de “azafata” debido a su trayectoria vinculada a empresas de aviación privada y por haber tenido un puesto como miembro de cabina.

Desde hace un año y medio, según consta en su Linkedin, es vicepresidenta y gerenta de operaciones corporativas de COC Global Enterprise, una de las compañías de Leonardo Scaturicce, un exagente de inteligencia que fue noticia en 2024.

Por entonces, se lo señaló por haber sido quien le habría sugerido a Santiago Caputo que designara a Andrés Vázquez como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI).

Fernando Arrieta es el hermano de Belén, que forma parte del directorio de CPAC Argentina y se encarga de la logística.

En esta trama hay muchos potenciales y rumores. Sin ir más lejos, cuando se hizo pública la historia del avión y las valijas, hubo una versión que circuló en off, y que fue tomada por algunos dirigentes de la oposición, que señalaba a Arrieta como la pareja de Scaturicce. Esta línea de información sostenía, además, que Estados Unidos trató deportar al empresario luego de detectar que había intentado casarse de manera fraudulenta con una ciudadana norteamericana y que ese fue el motivo por el que se acercó a CPAC, para conseguir respaldo político, es decir, inmunidad; y también señalaban que habría comprado la franquicia nacional de la conferencia, la CPAC, para la Argentina.

También fue apuntado por fuentes a las que la oposición da crédito como quien coordinó con el asesor presidencial Santiago Caputo, y con su mano derecha, Manuel Vidal, bajar la orden de no revisar qué llevaba la joven azafata cuando ingresó al país.

Arrieta tiene actividad política en la provincia de Buenos Aires, donde copartió actividades con dirigentes libertarios como el armador Sebastián Pareja.

PERFIL conversó con una fuente cercana a Scaturicce que desmintió una a una todas estas versiones. Sobre el matrimonio fraudulento hubo una carcajada: “No tiene ni pie ni cabeza”, respondieron y aseguraron que el empresario y Arrieta tampoco son pareja.

Según trascendió, la joven ingresó al país en un avión con matrícula extranjera (N18RU) que es propiedad del empresario. La explicación fue que la joven trabaja en COC, de Scaturicce, y que el dato no tiene mayor relevancia ya que el viaje respondió a cuestiones laborales.

A Scaturicce, en esta versión, se lo menciona como un miembro más del directorio de CPAC Argentina, donde también están Arrieta, encargada de cuestiones logísticas; la argentina Soledad Cedro, CEO y vocera de la entidad; el exfuncionario de los Bush y actual líder de The Libre Initiative en EE.UU, José Mallea; y uno de los principales estrategas políticos de Donald Trump, Barry Bennet.

Arrieta ingresó en más de una oportunidad a la Casa Rosada; una vez fue autorizado por Caputo y otra por Vidal.

En esta historia los protagonistas prefieren hablar en off, tanto los que cuentan la supuesta trama del dinero trasladado en valijas como las que repiten que todo se trata de una nueva operación contra Javier Milei, quien como es costumbre al parecer, tampoco mezquinó una foto a esta gente.

Sea como fuere, hay un dato concreto que está documentado y que acerca a los personajes al Gobierno: el hermano de la joven azafata, Fernando Arrieta, figura dos veces en el registro de visitas de la Casa Rosada, una en julio y otra en diciembre, y sus ingresos fueron autorizados primero por Caputo y después por Vidal.

Fernando Arrieta, el desconocido

El 11 de julio de 2024, Fernando Ariel Arrieta ingresó a Casa Rosada con autorización del asesor Caputo y estuvo exactamente una hora, entre las 18:13 y las 19:13hs. Regresó el 12 de diciembre y, en esa oportunidad, su visita fue autorizada por Vidal. En el segundo registro consta que estuvo en la dependencia Martín Fierro entre las 19:42 y las 20:03hs.

En su cuenta de Instagram, Arrieta se presenta como auditor ISO 9001, 27001 y 37001 y como “autor y consultor en Normas ISO”. En su sitio web, se destaca su rol como director regional de G-Certi LATAM, organizador del I Congreso Internacional de Estandarización, presidente del Comité de los Premios Argentina Economía Circular y autor de libros especializados.

En la red de Fundación DALE, Arrieta publicó una foto junto a Karina Milei en la CPAC Argentina.

Más allá de su faceta empresarial, Arrieta también tiene un trabajo político-partidario. En sus redes se muestra como un referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires que mantiene reuniones y encuentros permanentes con concejales y referentes alineados a Milei. En febrero estuvo en una charla con Luis Palomino, edil de Vicente López; y organizó un seminario de comunicación política en Isidro Casanova, La Matanza, que se presentó con logos e imágenes partidarias.

El 11 de febrero publicó una foto junto a dos personas, Jacqueline Mariel Arenas Navarro y Hugo Alfredo, recorriendo la Casa Rosada. Y unos días antes, el 7 de febrero, una imagen con dirigentes libertarios entre los que estaban el armador bonaerense Sebastián Pareja. Con Pareja también estuvo el 10 de julio de 2024, en la apertura del II Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, en el que participó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Arrieta, en la CPAC Argentina, compartió momentos con dirigentes libertarios y se sentó junto a Daniel Parisini.

Con el asesor presidencial, su llave en la Casa Rosada, no hay fotos. Pero sí hay registro en sus redes con Karina, con quien se fotografió levantando el pulgar en la CPAC Argentina. Ese día, asistió al evento junto a su hermana y aprovechó la ocasión para posar con otros dirigentes como José Luis Espert o Patricia Bullrich. En el auditorio, se sentó al lado de Daniel Parisini, conocido en redes como “El Gordo Dan”, el brazo digital de Caputo.

Arrieta, además, está al frente de la Fundación DALE (la sigla, según la organización, es por “Democracia Abierta”, “Libertad” y “Eficiencia”, con la que se hicieron eventos en localidades del conurbano en conjunto con La Libertad Avanza, según consta en sus propias redes.

En las cuentas de Fundación DALE promocionan actividades partidarias de LLA, pero en el partido lo desconocen.

Con todos estos vínculos es llamativo que nadie conozca a Arrieta. PERFIL se comunicó con tres dirigentes que caminan por la provincia de Buenos Aires en nombre de La Libertad Avanza, que coincidieron en la respuesta: “No sé quién es”. Es más, sostuvieron que no tiene vínculo con Pareja y que el armador ni siquiera tendría su número de teléfono. En Casa Rosada, la respuesta oficial fue la misma: que no lo conocían y que no se le iba a dar entidad “a una versión que dice Pagni que escuchó que le dijeron”. Aunque se consultó por los registros oficiales, la explicación no tuvo vueltas: “Arrancó la campaña sucia”.

Habrá que esperar para saber si es operación y campaña sucia, como dicen los amigos del gobierno, o si se trata de las primeras pistas de una trama un tanto más compleja. Por ahora, a Arrieta todos lo desconocen.

Por Giselle Leclercq-Perfil