Valentina Bassi y su lucha por la salud de su hijo: “Hoy la discapacidad está en emergencia”

“Cuando tramité el certificado único de discapacidad (CUD) de mi hijo, hace 13 años, tenía miedo porque tenía una obra social muy buena, pero muy chiquita. Le expresé mi temor a la persona que me atendió. No sabía si iban a tener la estructura de terapeutas que mi hijo iba a necesitar. Me dijo ‘Tranquila, Valentina, en la Argentina tenemos una ley. Me explicaron lo del nomenclador único. Si vos tenés el CUD y tenés la prescripción, elegís cualquier terapeuta que vos quieras, siempre que esté inscripto en la SSS. Eso es lo que ahora podría desaparecer” expresó Valentina Bassi hace unos días en un video apoyando la Ley de Discapacidad que fue entregado al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Todos los hijos demandan mucho, pero un niño preadolescente con autismo demanda más atención y cuidados que otros”, mencionó la actriz, subrayando la intensidad y compromiso requeridos para la crianza de Lisandro.

Su lucha no es nueva pero en este marco y frente a la situación actual, decidió reforzar su participación activa. “Hoy la discapacidad está en emergencia. Hace años que el nomenclador casi que no llega a cubrir nada. Los transportistas han tenido que dejar de llevar a personas con discapacidad a sus terapias, no tienen la posibilidad de asistir y pierden sus turnos. Tenemos un montón de problemas que tendríamos que estar intentando resolver. Lo que pasa es que tenemos que retroceder a defender lo esencial que es defender el nomenclador único, eso resguarda la igualdad de condiciones entre las personas con discapacidad. Aunque tengas la prepaga más cara o no tengas nada. Por eso tenemos que defender el nomenclador único”, señaló la actriz a Teleshow.

Valentina Bassi con su hijo Lisandro cuando era pequeño, hoy tiene 16 años

“Si cada ente financiador empieza a decir lo que quiere cobrar, el acceso a las terapias será completamente desigual, porque habrá personas que puedan tener acceso y otras no”, remarcó preocupada Valentina.

“Es muy importante el nomenclador, que es como el corazón de la ley; tiene que estar por ley, o sea, el problema fue que la ley de discapacidad salió y está buenísima, es una gran respaldo pero el nomenclador único salió por decreto. Hasta ahora nunca había habido problema, pero ahora sí. Entonces lo que hay que intentar y lo que estamos tratando de que se cuide, es que el nomenclador único ya esté integrado en la ley, como para que nunca más volvamos a tener problemas. Estamos todos asustadísimos, tanto prestadores como familiares, como personas con discapacidad”, apuntó la actriz.

—¿En el caso de tu hijo cuáles son las terapias que realiza?

—Él va a una escuela especial, doble jornada, tiene un acompañante terapéutico, y musicoterapia. Que eso lo contempla esta ley, todo lo contempla la ley por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud y por medio de la obra social que yo tengo, que es la Obra Social de Actores. Los papeles correspondientes me los autorizan mi obra social y después yo puedo acceder a esas terapias, eso es lo que se empieza a desintegrar. Sí se rompe el nomenclador único, las instituciones van a empezar a flaquear, en realidad ya está sucediendo en muchos casos”.

Por Andrea Taboada-Infobae