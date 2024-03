Valen Madanes, la chica del ukelele, reveló por qué se hizo OnlyFans

La influencer argentina contó por qué dejo su carrera musical y se enfocó en contenido erótico para plataformas con suscripción.

Valen Madanes es un joven influencer de 24 años, que en 2016 comenzó a subir videos cantando y tocando instrumentos como, la guitarra, el piano y el ukelele, pero durante 2018 sus videos ganaron más popularidad y superaron el millón de reproducciones en Instagram. Además, participó en “La Voz Argentina”. Desde entonces, es conocida como “la chica del ukelele”.

Valen Madanes realizaba covers de canciones del momento y tocaba el ukelele para cámara. Más tarde, comenzó a lanzar su propia música. Además, la reconocían por decir: “Hola, pipi”, a sus seguidores. En los últimos dos años, su contenido en redes sociales cambió y aunque sigue con la música, se dedica a publicar fotos y videos subidos de tonos.

El cambio de su contenido generó que Valen Madanes reciba múltiples críticas en las redes sociales. Actualmente, ella posee más de 680.000 seguidores en Instagram y más de 15.000 en Twitter. Allí realiza adelantos de su contenido en OnlyFans.

Valen Madanes se pasó a OnlyFans y recibió múltiples críticas. Foto: web

Frente a las críticas, en una entrevista con Boffe GP contó los motivos de abrirse OnlyFans y explicó: “Haber cambiado de una cosa a la otra, me di cuenta de que como la gente no te conoce, no sabe como pensás, no sabe como accionas, no conoce tu vida y nada de vos, no sabe por qué tomas las decisiones. Tienen una ínfima parte”.

Valen Madanes contó por qué se abrió un OnlyFans.

Valen Madanes explicó que le suelen comentar que se abrió OnlyFans porque no le fue bien y no hizo plata en la música y con las canciones que lanzó. Por lo cual, dijo: “Tiene un trasfondo mucho más profundo que eso, tiene una búsqueda personal, hay un montón de historia detrás”.

“No tuve a toda la gente en el living de mi casa y le conté todo mi vida para que puedan hilar que conclusiones saqué para abrirme un OnlyFans. No puedo dedicarle energía a los haters porque hablan sin conocer la causa”, cerró Madanes.

CUÁNTO CUESTA LA SUSCRIPCIÓN AL ONLYFANS DE VALEN MADANES

El OnlyFans de Valen Madanes posee más de 92 publicaciones, más de 11.400 likes en todos sus posteos, y tiene un costo mensual de 10 dólares.

Cuánto cuesta la suscripción al OnlyFans de Valen Madanes