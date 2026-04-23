Vacunación Antigripal: Chubut superó las 34.000 dosis aplicadas a grupos priorizados

Desde la Secretaría de Salud se destacó el avance y se garantizó la continuidad de la campaña de inmunización. Además, se remarcó que se realizan de forma permanente gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación para el envío de más dosis.

Reafirmando el relevante trabajo preventivo que promueve el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud informó que ya se aplicaron más de 34.000 vacunas antigripales en toda la provincia.

Desde la cartera sanitaria chubutense se puso en valor la importante convocatoria que viene teniendo la campaña de inmunización desde su inicio, y se garantizó la continuidad de la misma en todo el territorio provincial.

En tal sentido, de forma permanente se concretan gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación con el fin de asegurar la provisión de dosis y así poder satisfacer la demanda de los vacunatorios que funcionan en las distintas localidades.

Es por ello que se garantiza en toda la provincia la continuidad de la política sanitaria, que representa una herramienta clave para el cuidado de la población.

Grupos priorizados

Hasta el momento se aplicaron un total de 34.270 vacunas antigripales a los grupos priorizados en la campaña, que incluyen a los niños de 6 a 24 meses, embarazadas y puérperas, los mayores de 65 años, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y el personal de salud.

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.