Uruguay deja de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El nuevo canciller uruguayo dijo en una entrevista que no reconocerá ni a Maduro ni al opositor, aunque aclaró que el régimen de Caracas es una dictadura

Uruguay cambió su posición sobre Venezuela al no reconocer ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia como presidentes del país sudamericano, dando marcha atrás a una decisión que había tomado el expresidente Luis Lacalle Pou tras los comicios fraudulentos del 28 de julio.

Así lo aclaró Mario Lubetkin, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay en el gobierno de centroizquierda del presidente Yamandú Orsi, en una entrevista con el diario español El Mundo.

”No reconocemos ni a Maduro ni al presidente que afirmó haber triunfado según las actas que mostró en internet”, dijo el canciller, y agregó que “si existen los acuerdos de paz de Oslo (de 1993, entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP), por qué no pueden existir los de Montevideo (sobre Venezuela)?”.

El nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (derecha), escucha a su ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, antes de una reunión con el presidente de Alemania, en el Palacio Estévez de Montevideo el 2 de marzo de 2025, un día después de su toma de posesión.EITAN ABRAMOVICH – AFP

Los “acuerdos de Montevideo” implicarían “respetar nuestras tradiciones históricas, es actuar con la mejor tradición de Uruguay”, explicó el canciller. “Uruguay tiene que ser un factor que ayuda a la paz. Alguien me preguntaba si vamos a ser intermediarios en la situación de Venezuela entre Gobierno y oposición. Nadie nos pidió nada, pero, ¿por qué esa tradición de serenidad de Uruguay no se puede también transmitir en escenarios de paz?”.

“Es una situación ambigua, pero no somos el único país que tiene esa posición”, agregó el ministro, quien además aclaró que el gobierno uruguayo sí considera al régimen de Maduro una dictadura.

El nuevo presidente Orsi “planteó efectivamente el concepto de dictadura y que no podemos reconocer una realidad democrática cuando el proceso electoral no estuvo a la altura de las garantías que nos puede dar un Estado democrático. No lo reconocemos, pero hay que resolver un problema objetivo que tenemos y tenemos que encontrar las fórmulas”, puntualizó.

El expresidente Luis Lacalle Pou junto a Edmundo González Urrutia en Uruguay

El gobierno anterior de Luis Lacalle Pou, al frente de una coalición de centroderecha, había reconocido, en cambio, a González como presidente electo, quien había recibido enfático apoyo del expresidente en Montevideo el 4 de enero.

Según reveló anteriormente El País, el gobierno de Yamandú Orsi tenía previsto invitar a Nicolás Maduro a su juramentación el pasado sábado, así como también a Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega, y a Cuba, cuya dictadura hoy es presidida por Miguel Díaz- Canel. Pero finalmente, esos país no estuvieron presentes ya que Lacalle Pou decidió no firmar sus invitaciones.

“Hemos invitado a todos los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas”, había mencionado al respecto de la invitación de Maduro el designado secretario de Presidencia de Orsi, Alejandro Sánchez.

El gobierno de Uruguay fue uno de los primeros en reconocer el triunfo de González Urrutia en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, de las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor en medio de denuncias de fraude.

El régimen de Maduro nunca presentó los resultados oficiales de la elección, mientras que la plataforma opositora, liderada por María Corina Machado, lanzó en un sitio web copias del 84% de las actas de votación en su poder de las que se desprende la victoria de González Urrutia. Estas actas han sido validadas por gran parte de la comunidad internacional y por observadores independientes.

Fuente: La Nación