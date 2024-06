Uno de los rugbiers le respondió a Thomsen: “No fui parte de un pelotón de fusilamiento para matar a Fernando”

Después de la entrevista que dio Máximo Thomsen en Telenoche, otro de los condenados habló del crimen y contó su versión de los hechos.

Máximo Thomsen brindó una entrevista a Telenoche y Matías Benicelli, otro de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, escribió una carta para responderle. “Nunca fui parte parte de un pelotón de fusilamiento que, a patadas, sesgó la vida de Fernando. Estuve en el lugar y momento equivocado”, sostuvo.

Además, en el escrito, remarcó: “Yo no maté a Fernando”. E insistió en desligarse del asesinato: “Pido perdón de todo corazón en nombre de todos los que causaron su trágica desaparición”.

La carta del rugbier comenzó con una mención a sus hermanos; a su mamá, a quien describió como “amorosa”, y a su padre, que dijo es su “ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de dignidad de vida”. “Con ellos, aprendí el valor de la familia, a creer en Dios y a sostener valores de hoy. Más que nunca, me sostienen en la prisión en la que estoy”, agregó.

El nuevo abogado de Benicelli presentó un recurso de nulidad. (Foto: Diego Izquierdo / Télam)

“Nunca fui parte de un pelotón de fusilamiento que, a patadas, sesgó la vida de Fernando, ni fui uno de los que salían a buscar peleas por Zárate con otros grupos para jactarme de esas supuestas hazañas. Estuve en el lugar y momento equivocado, porque fui de vacaciones con un grupo de nueve personas”, aseguró en la carta que fue difundida en A24.

“Las causas, que no justifico, y los actos de algunos que nunca terminé de entender, terminaron absurdamente con la vida de un chico de 20 años. La misma edad que yo tenía. Por eso, entiendo a los jueces que me condenaron y, sobre todo, comprendo y justifico a los padres de Fernando, porque ellos creen que todos los que estuvimos aquella noche fuimos sus asesinos. Pedir perdón parece una hipocresía cuando no sale directo desde el corazón”, añadió.

Por último, aseveró: “Yo sé que no maté a Fernando, pero pido perdón de todo corazón en nombre de todos los que causaron su trágica desaparición”.

En una presentación en abril, Benicelli apuntó contra el abogado que lo defendió a él y los demás acusados, Hugo Tomei. (Foto: Télam/Diego Izquierdo)Por: Diego Izquierdo

Además, Benicelli invocó a Dios para pedirle que les devuelva “la paz” tanto a él y su familia como a los padres de Fernando Báez Sosa, y suplicó que el joven sea “recordado como un mártir, que ofrendó todo cuanto tenía, su vida, para que la violencia sea erradicada para siempre de todos los lugares públicos y privados donde se reúnen los jóvenes para festejar la vida y no para invocar la muerte”.

Por qué Matías Benicelli cambió de abogado

Benicelli, que fue condenado a prisión perpetua, cambió de abogado y presentó en abril un escrito ante el Tribunal de Casación Penal que confirmó su sentencia.

En ese momento solicitó que su nuevo letrado, el doctor Carlos Attías, interpusiera un “recurso de inaplicabilidad y nulidad de la sentencia recurrida”.

En esa presentación, Benicelli confirmó que tenía un testigo clave a su favor y que fue el propio Tomei, su exdefensor, quien propuso presentarlo durante el juicio. Se trata de Alejo Milanesi, uno de los jóvenes que era parte del grupo y que terminó siendo absuelto en la causa.

También señaló que Tomei jamás le contó que su ropa tenía salpicaduras de sangre perteneciente a Fernando. “Al enterarme de ello durante la audiencia expresé mi voluntad de declarar para explicar esa contaminación, pero mi defensa técnica se opuso para no comprometer la situación de mis consortes”, declaró.

“Respecto a mi participación en la gresca que terminó con el trágico resultado de la indeseada muerte de Fernando, quise aclarar cuál fue mi participación y cuánto pude saber del hecho en el momento de la denuncia”, explicó Benicelli.

Y continuó: “Señalo en paralelo que ni el suscrito ni mis familiares sufragamos honorarios por los servicios brindados por el mencionado letrado, sino que fuimos persuadidos de designarlo para mi defensa técnica a fin de no entorpecer la defensa de otros coimputados”.