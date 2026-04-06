Uñac a la portería

En la misma órbita de ensayar encuentros que permitan examinar la naturaleza de la materia —el peronismo del siglo XXI— hay que anotar la aparición de Sergio Uñac, que desde su provincia construye una alternativa de unión del peronismo del AMBA con el del interior.

De la mano de su armador, el exministro Juan José Álvarez, se reunió en el Congreso con un grupo de sus diputados nacionales para presentar un proyecto de ley de pymes que contiene un paquete de medidas de promoción a ese sector de la economía, lejos de la teología del mercado que profesan los ayatolas de la ortodoxia desde el gobierno.

El grupo ya se alinea detrás de un ticket opositor, para entrar en el juego frentista del cual hablaron Massa y Pichetto. Estuvieron Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinski, Jorge Chica, Santiago Roberto y Cristian Andino. Ese grupo se sumó en la noche del martes a Juan Manuel Urtubey, Víctor Santa María y al dirigente ferroviario Sergio Sasia en el local “Primero la Patria” (Junin 211) de los peronistas del sindicato de los porteros.

Este grupo orbita en paralelo al que animan Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Pipi Alí – sonoro nombre para hacer política -, Emir Félix y otros. Opera sobre todos ellos el presidente del congreso del PJ Capital y presidente del Colegio de Auditores de la Nación, Juan Manuel Olmos, que agita el sello Alternativa Federal, con la misma música que los otros sectores: apartamiento del cristinismo y del peronismo del AMBA que acompaña a Kicillof, y avanzar hacia una agenda que no trice los logros del equilibrio fiscal pero que mitigue los daños de la apertura del comercio a las importaciones.

Si les piden alguna referencia, se refugian en el recuerdo de Néstor Kirchner, inventor de aquel lema gracioso de los «superávits gemelos» —fiscal y comercial— que alcanzó su gobierno cuando le manejaba la economía Roberto Lavagna.

Por Ignacio Zuleta-Zuleta Sin Techo