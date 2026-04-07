Una vieja foto de Meloni con un mafioso genera polémica en Italia y la premier arremete contra los medios

La líder italiana salió a criticar en redes sociales a algunos diarios que se hicieron eco de una investigación televisiva que reveló supuestos vínculos de un criminal con su partido

A través de sus redes sociales, Giorgia Meloni se desahogó y acusó este martes a diversos diarios italianos que publicaron una vieja foto suya junto a un mafioso actualmente arrepentido.

“Hoy la ‘redacción única’, formada por Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage y Report, muestra una foto mía con un miembro de la criminalidad organizada para sostener la bizarra tesis de una cercanía mía a ámbitos criminales“, acusó la premier en un posteo en sus redes sociales.

“Además, estos señores relacionan en forma pirotécnica asuntos de mi padre, para demostrar no sé cuál vínculo con la criminalidad organizada”, siguió.

“Pero estos periodistas imparciales y honestos saben perfectamente que corté todo contacto con mi padre a los 11 años. Del mismo modo, saben perfectamente que, a lo largo de décadas de participación política, existen decenas de miles de fotos mías con personas que simplemente me pedían una selfie. Y esto se aplica a cualquiera que se dedique a la política e interactúe con la gente”, se defendió. “Y reto a cualquiera a que encuentre alguna declaración o ataque que haya hecho contra otros políticos atrapados en las mismas circunstancias”, sumó.

Oggi la “redazione unica”, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi.



Inoltre, questi signori fanno un… pic.twitter.com/pnqO12XFQE — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 7, 2026

“Mi compromiso contra todas las formas de mafia es claro, constante y firme. Y lo que hemos hecho en el gobierno es prueba de ello”, añadió, al subrayar que “mientras otros liberaban a jefes de la mafia de la cárcel con el pretexto de la Covid-19, nosotros los arrestamos y los mantenemos en prisiones severas, una institución que salvamos de su desmantelamiento”. “Diferencias”, continuó, al condenar a estos “profesionales de la información a quienes no les importa nada”. “Todo sirve para tirar barro en el ventilador para hacerle de parlante mediático a los intereses de partido. Nada de periodismo, sólo política”, disparó. “No soy una persona que se deja intimidar de escuálidos ataques de gente de mala fe”, cerró.

La foto de la polémica

La foto publicada por los periódicos citados por Meloni la muestra con Gioacchino Amico, un miembro destacado del clan de la camorra de los Senese, quien supuestamente tenía vínculos con políticos en la región de Lombardía y más allá y hoy imputado “pentito” arrepentido.

El primero en publicarla fue el programa televisivo de Rai Report, del prestigioso periodista de investigación Sigfrido Ranucci -que el año pasado sufrió un atentado mafioso frente a su casa-, que reveló que la foto fue tomada en un acto electoral que tuvo lugar el 2 de febrero de 2019 en un hotel de Milán, donde se encontraba la flor y nata de Hermanos de Italia. Meloni aún no era primera ministra (llegó a serlo a fines de 2022), sino líder de este partido post-fascista, entonces en la oposición.

Amico, hoy arrepentido, se vio involucrado en el denominado proceso Hydra, una investigación judicial coordinada por la Dirección Antimafia relativa a la presencia y colaboración entre varias organizaciones mafiosas en el norte de Italia. Esta se basó en una investigación que documentó una suerte de “alianza operativa” entre grupos pertenecientes a la Cosa Nostra siciliana, la ‘Ndrangheta calabresa y la Camorra napolitana. El nombre “Hydra”, de hecho, evoca la idea de una estructura con múltiples “cabezas” pero capaz de actuar como un solo sistema.

Nacido en Sicilia, pero adoptado por la Camorra romana de los Senese, según Report Amico es el hombre que reunió en una misma mesa a los contactos milaneses de Matteo Messina Denaro -el último gran capo de la Cosa Nostra-, con los jefes de las bandas locales de la ‘ndrangheta lombarda y el clan de Michele ‘o Pazzo, el jefe mafioso más poderoso de la capital.

El día en que se tomó la selfie junto a Meloni, Amico aún no había sido investigado oficialmente por vínculos con la mafia, pero ya había sido condenado por otros delitos y arrestado por fraude y conspiración criminal. No obstante, siempre según la investigación de Report, el representante del clan Senese no era un intruso, sino que algunos de los líderes más importantes de Hermanos de Italia sabían perfectamente quién era. La conexión llegó a ser tan fuerte, en efecto, que Amico ingresaba sin problemas al Parlamento.

Como no podía ser de otra manera, la salida a la luz de todo esto causó revuelo. La oposición de centroizquierda salió a pedir explicaciones, sobre todo después de que, el 24 de febrero pasado -después del revés en el referéndum sobra una reforma judicial-, el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, diputado de Hermanos de Italia, se vio obligado a renunciar luego de semanas de polémica por sus presuntos vínculos con el mismo clan mafioso. Su salida tuvo que ver con su participación en una sociedad que gestiona el restaurante romano Bisteccheria d’Italia, registrado a nombre de la hija de Mauro Caroccia, condenado por delitos vinculados al clan mafioso Senese.

No por nada Angelo Bonelli, diputado de Alianza Verdes e Izquierda, salió este martes a criticar a Meloni porque “desestima la investigación de Report como ‘barro en el ventilador’, pero no aborda el fondo de los hechos salidos a la luz”.

“En lugar de victimizarse, Giorgia Meloni debería aclarar las conexiones entre el clan Senese y Hermanos de Italia, porque no se trata de casos aislados”, indicó. “El caso más reciente involucra a Delmastro y a líderes de los Hermanos de Italia, quienes supuestamente crearon una empresa con un individuo vinculado a la Camorra y condenado por delitos mafiosos”, sumó.

Coincidió la senadora Enza Rando, responsable de temas de Legalidad, Transparencia y lucha a las mafias del Partido Democrático, el principal de la oposición: “reducir el asunto a barro y polémicas con la prensa no resuelve el problema: no se trata de una imagen ni de una controversia marginal, sino de posibles intentos de infiltración en las esferas políticas e institucionales”, dijo. “La cuestión es comprender si esto pudo haber ocurrido y cómo, y qué responsabilidades políticas se derivan de ello. Quienes están en el gobierno tienen el deber de aclarar y no de desacreditar a quienes plantean preguntas”, añadió, al subrayar que “la transparencia no es un favor a la oposición, sino un deber para con los ciudadanos”.

Por Elisabetta Piqué – La Nación